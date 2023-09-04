12星座最適合當間諜排行榜！天蠍決不失敗、這星座「天生雙面的料」

在影劇或電影裡的間諜、特務，總是有著矯健的身手，能夠刺探出各種情報，並遭遇危機時都能化險為夷。日本媒體「占TV」近來就分析十二星座，排行最適合當間諜的是哪些星座。

第12名 處女座

處女座習慣在完美規劃下才行動，因此容易錯失時機。

第11名 射手座

射手座容易被任務以外的東西吸引，拖長完成時間。

第10名 雙子座

雖然看似適合執行任務，但雙子座有著大嘴巴的毛病，容易洩漏機密。

第9名 金牛座

金牛座的幹勁容易根據任務內容受到影響，因此未必合適。

第8名 雙魚座

雙魚座容易在不知不覺間，被拿來當作碟報用的棋子，但本人卻渾然不覺。

第7名 水瓶座

水瓶座常堅持一個人行動，吉凶難以預料。

第6名 魔羯座

魔羯座在聽命行事的同時，自己也會思考做的事情正當與否，不會任務結束就忘記一切。

第5名 獅子座

好大喜功的獅子座，會為了立下功勞而拚死完成任務。

第4名 巨蟹座

擅於理解他人感情的巨蟹座，懂得如何靠著操作情緒，拉攏敵人至我方陣營。

第3名 天蠍座

天蠍座個性慎重，只要一接到任務，就會產生「絕對不能失敗」的心情。不喜歡正面交鋒的他們，會使用陷阱或藥物一類的東西來打倒敵人，一切做好慎重規劃後，再力求圓滿完成任務。

第2名 牡羊座

個性正直的牡羊座，本來其實不擅於當個好間諜。然而，因為正義感強烈，所以在必要的時候，他們就會拿出自我潛力，發揮出極致的間諜才能。甚至當個雙面間諜，或是看穿誰是雙面間諜，都難不倒他們。

第1名 天秤座

不管和誰都能夠自然應對的天秤座，可說是天生當間諜的料。他們可以自然地裝扮成某個立場，讓人卸下戒心，渾然不知他們其實是另一方來刺探的，要當雙面間諜，裝扮成不同的樣貌，也是一瞬間的事情而已。

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