唐綺陽星座運勢週報：處女職場被挑毛病、金牛感情有新狀態

金星順行，金牛和天秤不順的狀況解除，從經驗中累積能力，回顧過往、去蕪存菁。木星逆行，檢討生活中的過度揮霍及價值觀的修正，發現事情不如預期簡單，回歸樸質無華的狀態。水木三分相，提升自信度在職場中成果顯著。水金30度，多花心思在金錢上的往來。日木三分相，討論跟宗教信仰有關的話題，帶來正能量的消息。火天135度，當心突發的意外爭吵，價值觀不合容易導致分裂。

2023-09-04 08:47