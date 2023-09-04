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唐綺陽星座運勢週報：處女職場被挑毛病、金牛感情有新狀態

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

【唐綺陽星座運勢週報9/4-9/10】

星象影響：金星順行、木星逆行、水木三分相、水金30度、日木三分相、火天135度

金星順行，金牛和天秤不順的狀況解除，從經驗中累積能力，回顧過往、去蕪存菁。木星逆行，檢討生活中的過度揮霍及價值觀的修正，發現事情不如預期簡單，回歸樸質無華的狀態。水木三分相，提升自信度在職場中成果顯著。水金30度，多花心思在金錢上的往來。日木三分相，討論跟宗教信仰有關的話題，帶來正能量的消息。火天135度，當心突發的意外爭吵，價值觀不合容易導致分裂。

12星座個別運勢：

雙子：遇到狀況翻轉需靠智慧化解，感情上起落、好壞兩極

處女：職場被挑毛病或自我挑剔，戀情避免過度求好心切

魔羯：應對各種牽制獲得進步，與另一半時間搭不上

水瓶：接受工作上的不盡人意，對戀人多貢獻表達誠意

牡羊：工作狀況恢復適時求助，感情我行我素可被理解

天秤：職場上花錢升級裝備，愛情方面對自己好一點

天蠍：當心過勞導致工作疏失，感情疲憊付出，可考慮斷捨離

雙魚：適合安靜空間獨立作業，約會走居家路線

金牛：新計劃開始執行氣勢旺，感情上有新的心情或狀態

巨蟹：工作上有好消息回籠，戀情有機會舊情復燃

獅子：工作能力強有升官運，桃花可能來自於職場

射手：職場與海外接觸機會多，感情溝通順暢

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