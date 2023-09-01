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最強鬼月「卡到陰」？ 命理師教如何化解：遇上這種求神明也難辦

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
圖為鬼月卡到陰示意圖。圖片來源／Ingimage）
圖為鬼月卡到陰示意圖。圖片來源／Ingimage）

隨著農曆七月的到來，很多人會覺得時運不好或是「卡到陰」，命理師簡少年在《命運好好玩》節目中分享了面對兩種不同的「卡到陰」，而有不同戶身擋煞的秘法。

▎跟在後面型

有些人基於天生體質很容易被跟，而通常家裡有祭拜神明的話，這些跟著的靈體就不會踏進家門，但是現在有很多人在外租屋，們有供奉神明的習慣，所以容易覺得肩膀沈重或是有人。

而這種的是最好解決的，只需要準備能量強的小物放門口，就可以擋煞，像是水晶、開光物、羅盤，都可以。黃金葛和艾草也都是很好的避邪植物。

▎卡陰合體型

這種合體型就是連家神或是小物都擋不住的，甚至要請師傅幫忙做法兩三次才能解決。而形成這種合體型的原因往往是這三種：

陰廟亂許願、惡念詛咒人、走火入魔類。

陰廟亂許願

通常就是在廟裡亂祈求一些願望，可能是用自己的生命交換一些願望。如果想要改善的話可以去請神明還願做主，重新和神明許願來改善。

惡念詛咒人

這種狀況比較常發生在失戀的人身上，有些人會咒罵自己的前任，甚至是去請人施法詛咒，打小人之類。而雖然一開始真的詛咒的對象真的會出事情，但是這種惡行也會回到自己身上，會反覆地做惡夢，讓自己的恨意越來越深。

這種狀況拜神明都未必能解決，但是只要抱持正念的思考，就可以慢慢改善不好的狀況。

走火入魔類

這種狀況比較常發生在命理師或是修行人身上，利用自己會算命來滿足自己的慾望，可能是騙色或是騙財。而這種人後來都會面色發紫，家裡總是會莫名其妙出一些大事，最後因為報應到了，甚至會直接把人帶走。

命理師簡少年最後送給大家一句話：「三分道心、正神相隨」，只要保持善念，身邊的磁場就會好，也不用特別擔心會卡到陰的問題。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鬼月 卡到陰

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