他質疑「中元拜拜是陋習該喊停？」網喊：拜拜是好的別做「這件事」
昨(30)日是中元節，寺廟、店家、住戶到處都在拜拜，祈求好兄弟享用供品後，闔家平安，開工大吉。有網友在ptt發文，認為中元節拜拜擾民，到處都在燒金紙，煙灰隨風飄散，汙染空氣，他坦言自己不信鬼神，認為這些根本是民智未開的陋習，應該明文禁止中元拜拜燒紙錢。
不少人勸他別鐵齒，「寧可信其有，不可信其無」、「要珍惜，之後的世代應該不會拜了」、「科技廠大學實驗室還放乖乖呢」、「朋友公司的老師傅今天沒拜，結果下班前十分鐘清機台時爆火花，掛在那裡」。
有人認同不燒金紙，「一整天都在燒金紙，燒不完感覺」、「臭死，金紙灰燼還到處亂飄」、「普渡立意良善，但方式能與時俱進會更好」、「要拜拜可以，燒金紙完全沒必要，環境汙染政府都沒在管的」、「騎車還一堆灰噴到眼睛，超危險」。
也有人覺得普度有吃有拿，「好處只有零食、飲料特價檔期」、「小時候超愛 拜完一堆好料」、「沒拜拜，哪來的泡麵零食飲料能拿回家」、「以前最愛中元節，拜一堆零食飲料，爽吃一陣子」、「可以幹走公司免費的零食飲料 超爽」、「鬼開心人也開心的日子，還好」、「德政好嗎？公司大家拜拜聊天等下班」。
也有人認為原po太偏頗，「覺得拜拜本身算東方特有文化，不算陋習，附在上面的燒香、燒紙錢才是陋習」、「也不用講環境汙染啦 你的車子和工廠才汙染」、「中秋吃烤肉怎麼不講，也是排放廢氣」。
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