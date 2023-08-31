私房錢你都藏哪？這8處有的旺有的散財！財氣噴發要藏這
很多人會隨手在家裡各處放置「私房錢」，你知道放「私房錢」的地方也有學問嗎？星座專家小孟老師星座塔羅牌之清水孟臉書分享，私房錢該藏哪裡？有些地方能招財，有些地方卻會讓你財氣下滑，快檢查一下吧！
1.神明桌：
藏在神明桌祖先牌位下方抽屜，能得到祖先加持，讓自己有光明。
2.辦公桌：
辦公桌藏私房錢，建議男左女右，放在辦公桌最下方一層更好，有步步高升的含義。
3.天花板凹槽：
藏在天花板凹槽，試用在客廳明堂，代表飛龍在天，財氣噴發。
4.布偶裡面：
藏在布偶裡，要布偶看起來是人形，不要是動物形體，以免財氣下滑。
5.衣櫃裡：
藏在衣櫃裡要記得，放在一件較厚的衣服裡，代表厚錢，錢會越來越厚，越存越多。
6.梳妝台：
放在梳妝台最下方層是最好的，房間梳妝台代表桃花情感，因此放在梳妝台下能有金錢桃花貴人。
7.專業書籍：
將私房錢放在書籍裡放，要記得務必要跟金融有關更好，無形中也能懂得如何投資。
8.保險箱：
放在保險箱裡，要記得放在門打開45度角最好。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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