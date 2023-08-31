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10萬交保！他酒駕高速撞死人後一派輕鬆逛超商 臉上還有碎玻璃

2023年9月星座財運TOP5出爐！天蠍事業成績亮眼、第一名連偏財也超強

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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各位辛苦了，天氣如此的熱，工作依舊如此勤勞，想必各位的財富一定改善不少！在9月份有人將迎來改變的機會，也有人會出現新的合作機會，樣樣都是錢，是否很期待9月份呢？這就來看看詳細內容吧！

TOP 5：巨蟹座

巨蟹座在9月份，跟家庭或身邊的人有比較多的相處時間，可以增進雙方的親情與友情，這樣的人際關係容易促成雙方有不錯的合作關係，這有機會替巨蟹座帶來很大的財富。雖然合作的過程有不少的挑戰跟變化，但只要好好表現，也是可以創造不少的現金流。

另外，在與人交流的時候，表達出的善意跟溝通的內容，容易為自己帶來財富的機會，像是有新的工作機會、與人有新的合約關係，或是在配偶跟合作夥伴的支持下，也能讓財務有穩定的情況。

TOP 4：獅子座

獅子座在9月份，有很強的自信心，在自我表達時有很強的吸引力，能為自己建立良好的形象，可在眾多競爭者中脫穎而出，成為大家的焦點，創造出不少的商機。他們的溝通與交流，也能間接讓財務管理和投資有相當亮眼的表現，可得到不少財務回報。

個人有機會改變工作環境，或提升自我工作效率，以此獲得財務的穩定。特別是從事金融相關事務的，容易在該事業中被認可，這可加強了在事業或社會的地位，財富也能水漲船高。

TOP 3：天蠍座

天蠍座在9月份，跟知識或資訊有相關的學術教育、寫作、演講或媒體領域，都有更多的工作情況，這有機會增加額外的收入。天蠍座也會更注重家庭和情感領域，跟家有關的方面，能獲得更多的財務滿足感，像是買賣房地產、收取租金，或是新屋建造之類的收益。

在事業的發展也開始慢慢有亮眼的成績，逐漸有自信心，更加強了在社交圈的知名度，慕名而來的合作機會相對增加不少。因此結識了不少貴人，從中穿針引線了不少的財務機會，業務量也帶動了更多的收入機會。

TOP 2：天秤座

天秤座在9月份，行動力會相對比較強，自信心也慢慢增加，會有較為積極的行動，爭取及吸引更多的商業工作機會，要實現財務目標也更有機會。尤其是有換新環境的，像是買房、搬家，換工作之類的變化，都比較有更好的收入現象。

個人對工作的責任心開始增加，心靈和情感也有所成長。這容易表現在藝術才華，靈感也更為豐富，對於創造力的表現也較為突出，可以創作出不錯的藝術作品或精彩表演，興趣也能為自己創造錢財。

TOP 1：金牛座

金牛座在9月份，會有不錯的思維與想像空間，可在創業、自由職業或創造性領域中找到新的財務路徑。本身獨特的思考模式，容易得到更多關注，而有不錯的合作關係，特別是在創新領域，表現得讓人刮目相看，事業會有不小成就，收入自然不同以往。

在工作時的表現，也較為謹慎，自然的提高了不少的工作效率，可以有不錯的財務規劃及管理能力。若能進一步學習和培訓，在國外可表現出更好的吸金能力。此時的偏財也有不錯的表現，大樂透、刮刮樂之類的，都會有不小心就中獎的機會哦！

財運 偏財運 星座運勢

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