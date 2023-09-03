殺破狼週運勢／金牛當心血光之災 雙魚容易傾家蕩產

殺破狼2023年9月4日～9月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的金星結束逆行狀態，同時進入感情宮位的火星脫離了不良相位的影響，與熱戀的對象會有了愛情的結晶，雙方會開始思考未來。某些白羊座則是追星看到本尊，十分興奮。

金錢運方面，木星持續與天王星齊聚金錢宮位，會賣掉目前閒置不用的3C用品，或是因兼職或經營副業有一些收益，荷包滿滿。某些白羊座薪資會再微調，但工作量相對也較多。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在工作宮位逆行，與太陽呈現合相，長期以來在工作上便宜行事的缺失會被攤在陽光下檢視，被上級單位要求改善，有龐大的資料都要重新整理。

健康運方面，水星持續在健康宮位逆行，與太陽呈現合相。一直無法痊癒的痼疾，會找到根本的病因，需要花很長的時間調養與治療。某些白羊座因室內外溫差過大，或是感染病毒，引發呼吸系統與心血管方面的不適。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位結束退行狀態，家人間的不愉快獲得化解，情感恢復正常。某些金牛座則是把老舊的住宅裝修完成，生活品質改善許多，或是討厭的鄰居終於搬家了。

感情運方面，水星在戀愛宮位持續退行，與太陽呈現合相，和前任情人再度重逢，某些過去的不愉快可以獲得和解，甚至餘情未了，雙方有復合的意願。某些金牛座則是會收到過去喜歡的人傳來的訊息，會想與對方見個面。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在工作宮位行進，工作量大幅增加，有各式各樣繁雜的事務需要處理，常常需要加班。某些金牛座則是會接一些兼職，希望多增加收入。

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，工作亦有過勞的傾向，每天都十分疲累，這段時間需特別留意急性疾病爆發，同時注意人身安全。

雙子座：

整體運勢

旅遊運方面，金星在旅遊宮位結束逆行狀態，會有時間也有閒錢出遠門放鬆心情，到想朝聖的景點打卡，將會有十分愉快的旅程，某些雙子座則是自己隨意開著車環島兜風，會發現風景很美的私房景點。

感情運方面，進入戀愛宮位的火星脫離不良相位的影響，與戀愛對象床頭吵，床尾和，兩人親密關係頻繁，緩解了雙方的小情緒。某些雙子座則是會和喜歡的人有一起旅遊的計畫，關係亦可更進一步。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星持續在志業宮位行進，目前正在轉換跑道的關鍵時期，但職場不是很友善，對目前的選擇感到疑慮。某些雙子座則是開始創業，但客戶群不穩定，有些沒自信。

家宅運方面，水星持續在家宅宮位逆行，家中重要的家電故障，或是壽終正寢，必須要換新了。某些雙子座的住宅有問題需要修繕，十分棘手，整套裝潢可能要拆卸重整。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的金星結束逆行狀態，被虧欠的報酬、延遲發放的薪資、加班費用，會一次到位，瞬間有很多資金進帳。某些巨蟹座終於買到市面上缺貨很久的生活必需品。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與在人際關係宮位的天王星有良好連結，參加朋友的婚禮，或是大型的活動，會邂逅讓你一見鍾情的對象。某些巨蟹座則是對一個好朋友日久生情，想與對方發展更進一步的關係。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星持續在旅遊宮位退行，並與太陽合相，出門容易遺失很重要的證件或是貴重物品，必須取消行程尋回失物。某些巨蟹座則要當心在異地遇到突發狀況，受困在外，無法回家。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，家人會因為一些小事情吵得不可開交，或是被鄰居的噪音吵到無法好好休息。這段時間需特別注意家中爐火與電器的使用，並要注意門戶安全，提防宵小入侵。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮結束退行，情感關係會在此時確認，與喜歡的人更進一步，同時，一些爛桃花也會因為你脫離單身，自動退散。某些獅子座好不容易破鏡重圓，會希望趕快把婚事定下來。

工作運方面，木星與天王星持續在志業宮位行進，同時在工作宮位的冥王星相位良好，會晉升為主管職，成為工作單位中重要的領導者。某些獅子座創業有成，業績蒸蒸日上。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在金錢宮位逆行，與太陽合相，當心掉錢包，或遺失貴重物品。某些隨身所需的3C用品突然在此時當掉，必須要換新。荷包嚴重失血。某些獅子座的薪資報酬資料有誤，會延遲發放或暫時被虧欠。

旅遊運方面，火星在旅遊宮位行進，會因為工作所需，常需要出差或是跑外務，舟車勞頓。某些獅子座的旅遊行程排得太過緊湊，有些走馬看花，大部分的時間都在乘車，無法享受旅行的樂趣。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星持續在命宮逆行，與太陽呈現合相，會與很久不見的朋友聯絡，幫助你解決困境。某些處女座則是在某些場合巧遇老同學，會興起辦同學會的想法。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在命宮逆行，與太陽呈現合相，工作的失誤會被放大檢視，需要花很多時間修正錯誤。某些處女座洽談好的合作案件，突然被客戶臨時毀約，造成時間與金錢的損失。

感情運方面，土星與海王星持續在感情宮位行進，愛情長跑太久，雙方對於結婚也沒有共識，越來越覺得這段情感食之無味，猶如雞肋一般。某些處女座被喜歡的人無預警封鎖，自己也不知做錯了什麼。

金錢運方面，火星在金錢宮位持續行進，容易以購物的方式發洩情緒，但事後容易後悔。同時，由於水星在命宮逆行，重要的3C用品故障，必須要換新，荷包大失血。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位結束退行，這段時間會收到許多朋友餽贈的伴手禮，或是接受許多邀約，每天參加各種活動，十分忙碌。某些天秤座加入新的社團，結交許多志同道合的新朋友。

金錢運方面，天王星與木星齊聚財務宮位，會因為工作所需接受公司或是某些單位的招待，吃昂貴的餐廳，或是入住高級飯店，受到高規格的款待。有投資習慣的天秤座，逐漸將一些手上的標的出清，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在命宮行進，同時土星與海王星持續齊聚在工作宮位，每天的生活都被工作佔滿，卻都是幫人打雜，沒有什麼成就感，對於這樣的忙碌覺得煩躁。

感情運方面，水星持續在心靈宮位退行，與太陽呈現合相，突然在某些場合遇到過去暗戀的對象，不過當年的情感被對方知道後，受到很冷漠的對待，再次見面頗為尷尬。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，與太陽合相，會與很久不見的同學相聚，彼此會有需要合作的地方。某些天蠍座會在工作或學業上受到過去的指導者的幫助，覺得十分感恩。

感情運方面，天王星與木星齊聚感情宮位，與戀愛對象奉子成婚，目前正在準備婚事。某些天蠍座與喜歡的人關係更進一步，兩人決定同居，或是以結婚為前提交往。

工作運方面，在志業宮位的金星結束逆行狀態，經過許多考驗後，終於在工作領域揚眉吐氣，甚至掌管十分重要的職務，或是承接非常重要的案子，在職場的表現令許多人刮目相看。

本週須注意的部分

健康運方面，火星在心靈宮位行進，睡眠狀況不佳，經常做噩夢，導致每天起床後精神狀況不好。某些天蠍座因為最近工作壓力極大，會不自覺感到焦慮或躁鬱，必要時最好尋求心理醫師諮商。

射手座：

整體運勢

遠行運佳，金星在遠行宮位順行，終於有錢有閒，可以計畫一趟海外旅行，好好放鬆心情。某些射手座則是因為工作所需，需要到國外出差，差旅待遇極佳，還有餘裕的時間可以順便遊覽當地。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會買到限量發行的商品，甚至有人願意出高價向你收購。某些射手座對於賺錢較為積極，已存到一筆資金，讓自己無後顧之憂。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，簽約時會有許多細節不斷需要修改，甚至臨時被對方毀約，要處理的事務十分繁雜。某些射手座則是工作所需的3C用品故障頻頻，處理事務十分不順。

人際關係方面，火星在人際關係宮位持續行進，交際應酬的邀約非常多，但這些朋友都是希望你無償幫忙，覺得很煩。某些射手座在網路上被不認識的酸民挑釁，甚至鬧到報警處理。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的金星結束逆行狀態，債務或是財務糾紛終於結束或落幕，可拿回被虧欠的資金，或是清償借貸。有投資習慣的摩羯座，標的物回升，終於轉虧為盈。

感情運方面，木星與天王星齊聚在戀愛、子女宮位，與喜歡的人親密關係頻繁，懷孕的機率較高。某些摩羯座則是收養體弱多病的毛小孩，或是迷上某個明星，需要花很多錢養毛孩或偶像。

本週須注意的部分

工作運方面，火星在志業宮位持續行進，接任十分關鍵與重要的職務，在工作領域中扮演決定成敗的關鍵角色，每天戰戰兢兢，經常需要加班，甚至假日都不得閒。

遠行運方面，水星持續在遠行宮位退行，與太陽合相，到國外觀光遇到壞天氣，交通受阻，受困在機場。某些摩羯座則是行程被迫取消或延期，旅行計劃被打亂。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位結束逆行，目前仍處在熱戀狀態，雙方關係已經穩定，會開始考慮是否要步入婚姻關係中。某些水瓶座與前任情人破鏡重圓，兩人格外珍惜這段重逢的緣分。

本週須注意的部分

學業運方面，火星在學業宮位行進，開學後完全沒有蜜月期，馬上就要訂定研究題目，並有許多前置作業要準備。某些水瓶座則是上學期太多學分無法修完，這個學期的課業壓力較大。

金錢運方面，水星在財務宮位退行，與太陽合相，當心信用卡遭到盜刷，或是遺失貴重物品，金錢蒙受損失。有投資習慣的水瓶座，標的物指數不斷下跌，套牢在高點。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，與太陽合相，當心室內外溫差過大，或是病毒感染，造成呼吸系統發炎，與心血管方面的問題。有些老毛病不斷復發，身體狀況不佳，一旦生病，需花較長的時間休養，才能痊癒。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的金星結束逆行狀態，克服掉職場中的不友善，充分表現專業能力，承接令許多人羨慕的職務。某些雙魚座，最近處在較為悠閒的狀態，有許多時間可以耍廢。

感情運方面，水星在感情宮位退行，與太陽呈現合相，在某些場合巧遇過去喜歡的人，兩人再度交換聯絡方式，似乎有舊情復燃的跡象。某些雙魚座與戀愛對象間的不愉快終於冰釋前嫌，和好如初。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會刷卡分期付款購買某個昂貴的生活用品，未來需要縮衣節食一陣子。有投資習慣的雙魚座，千萬不要融資投入金錢遊戲，容易傾家蕩產，負債累累。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害。土星與海王星齊聚命宮，睡眠品質不佳，同時有些慢性疾病需要長時間調養與矯治。須注意人身安全，切勿涉入危險的行為與地區。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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