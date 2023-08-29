下半年遇見舊情人機率大 唐綺陽：兩星座桃花旺、最後一名遇第三者介入

星座專家唐綺陽近日在電視節目「女人我最大」中，公布2023下半年的桃花運勢，並在節目一開始便透露今年下半年最大特色就是「遇見舊情人」。

唐綺陽解釋，由於六大星座將在下半年進入逆行，會覺得人生來到一個不是很順的階段，這當中可能會不小心在網路上滑到舊情人的照片或影片，進而勾起回憶往事；但她也安慰大家，除非真的曾經交惡，否則並不用太擔心。

唐綺陽並在節目中公布下半年各大星座的桃花運。其中以金牛座、巨蟹座桃花最旺，第二名為獅子座，牡羊和水瓶則居於桃花的第三名。

第一名：金牛座、巨蟹座

金牛座今年算是滿突出的，有很多的表現和轉型，會感覺到金牛的個性。桃花可能會在9月之後降臨，但8月到9月中可能會出現爭執、衝突或翻舊帳的情況，經過這個磨合過程後就順了，金牛座就能成為「王」，成為感情中的主導者。

唐綺陽說，巨蟹座想要安全感，在下半年散發自信美，能從自己身上找到信心而非依賴他人，散發光芒自然能吸引更多人注意。不過巨蟹座也需注意，雖然對方能給安全感，但自己也要能夠互補。

第二名：獅子座

獅子座下半年的人緣和桃花將與事業有關，對象可能是合作愉快的、有資產、有頭銜的人，也算是金桃花。但唐綺陽說，獅子座帶來的桃花可能會涉及利益交換的問題，並非獅子座想要的那種浪漫、激情的戀愛，她解釋，因為八月金星逆行，就算有桃花也是尷尬的，必須等到9月4日再開始戀愛。

第三名：牡羊座、水瓶座

唐綺陽說，水瓶座走高冷路線反而吸引人，「色不迷人、人自迷」，可能有躲不掉的桃花出現。

至於桃花運勢中，倒數前三名依序則為處女和雙魚名列第一、雙子和天蠍第二，天秤座則為第三名。

倒數第一名：處女座、雙魚座

唐綺陽說，處女座應該也會覺得戀愛很累，想要談戀愛，往往遇到會辜負、冷落自己的人，甚至是感情中第三者介入，在9月遇到的戀愛都是有問題的，請等到10月之後再說。

而雙魚座最近比較容易被攻擊，但個性又覺得「我先配合再說」，導致會被弄得團團轉，最好等到12月再考慮談戀愛。唐綺陽也提醒雙魚座，這段時間，朋友可以帶來力量。

倒數第二名：雙子座、天蠍座

唐綺陽表示，就時間點來說，雙子可能到了明年5月桃花運勢都不會好，但9月之後仍可望緩解。目前的雙子座可能喜歡的人最近沒空理你，甚至覺得現在的你看起來很討厭、聊不來。唐綺陽提醒雙子座，一定要學會「好好講話」，跟對方聊天，這樣才有辦法讓對方聽得進去。

至於天蠍座，唐綺陽表示，其實天蠍座在事業上很旺，也會有合夥人，但會遇上怪咖，在8、9月將會整個動起來，會有許多意想不到的機會，包括暗中的桃花，例如暗戀、仰慕別人、被別人暗戀你，因此會造成默默的煩惱。天蠍座的愛情宮位還有土星跟海王星，有時會出現委曲求全的情況。

倒數第三名：天秤座

天秤座需要等到11月，最快10月底後才會運氣好轉，最近可能都還有種特別倒楣的感覺。例如犯小人、工作忙碌、很容易招人誤會，即使有好事卻遭人嫉妒、打壓，等到10月底主權回到自己手上之後再來談感情較好。但不代表最近沒有桃花，只是對天秤座來說比較像是困擾、被消費。

至於魔羯座，則屬於不好也不壞的桃花運勢。對他們來說，不是沒有桃花，但因為個性，很容易因為一些小地方過不去，就算條件再好，也無法成功戀愛。而射手座在下半年之後，也不受到桃花的問題，是自己正在改變的時候。

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