9月塔羅運勢占卜：這個月值得你期待的好消息？
秋意漸濃了，有沒有覺得2023年的時間過得好快呢？在運勢方面，每個季節的更替與變化都會帶來轉折和機會，不過9月的星象處於群星逆行，仍然呈現混亂的局面，許多未解決的事情，可能又會浮上水面再次困擾你，直至10月初才會撥開雲霧。科技紫微網要提醒大家，不要被情緒影響判斷，保持理性的思考。現在就讓我們帶著大家來看看，塔羅在9月將為你帶來怎樣的提示吧！
占卜小提醒：進行占卜前，請先深呼吸3次，心中默念：「我的9月運勢如何？」等待內心平靜後，憑直覺選一張牌。
圖片來源：科技紫微網
占卜結果：
牌組1：月亮、星幣六逆位、寶劍二逆位
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塔羅悄悄話：「當斷不斷，必受其亂」。
內心暗潮湧動的一個月，你正處在一個令你不安的環境之中，可能是不對等的人際關係，也可能是工作量與報酬不對等的職場環境，讓你產生不滿等等負面情緒。你正糾結著要不要跳出這個溫水煮青蛙的狀態，結束讓你進退兩難的不安局面。好在到月末狀況會有所進展，讓你能夠下定決心做出決斷。
由於本月金逆與水逆同步發力，抽到這組牌的人近期有可能與前任情人發生糾葛。如果過去這段戀情對你來說是痛苦的回憶，當時的你只有不斷妥協和退讓的分，那請務必下定決心，斬斷孽緣。否則，你只會再次陷入自我消耗的囚籠。
9月會發生的事：
1、睡眠品質不佳，或熬夜次數較多。
2、與客戶溝通不暢，可能還會受氣。
3、遭受不公平的對待。
4、需要做出二選一的抉擇。
5、對信任的人產生懷疑。
牌組2：星幣國王、權杖侍衛、聖杯2
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塔羅悄悄話：「知足常樂」。
土、火、水三元素具備，唯獨少了風元素的變動。如果你抽到這組牌，9月對你來說是安穩美好的一個月，能夠有恰到好處的自律，恰到好處的熱情與活力，與恰到好處的休閒娛樂。另外，感情上小有進展，在個人情感或與人合作方面，你都有積極的行動，能與他人建立起有意義的關係，從中獲得收穫和滿足感。同時你也適合利用本月的好時機探索新領域，工作與生活分配平衡，兩邊都不耽誤。
9月會發生的事：
1、收到錢財方面的好消息。
2、職場有機會展現組織與領導才能。
3、與客戶合作、或與人談生意順利。
4、單身者與心儀之人能夠互通心意。
5、找到跟你一起學習新技能的夥伴。
牌組3：星幣10逆位、聖杯8、權杖女皇
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塔羅悄悄話：「有失，必有得」。
雖然在別人看起來，你目前的生活過得還不錯，但你自己知道這不是你想要的。厭倦和疲憊在本月襲來，你比以前更渴望嘗試、體驗新事物，哪怕是要以離開舒適圈為代價也沒關係。當你做出決定之後，你反而會發現不安消失了，心中得到平靜。
本月你將會穩定而逐步的進入變動局面，雖然生活中增加了更多的不確定，但你卻對人生產生了更多熱情，也會因為獲得些許成效而感到開心。
9月會發生的事：
1、一筆款項會延遲到帳。
2、和家人發生爭執，家庭氣氛變差。
3、因財務問題與人吵架。
4、搬家、變更居住地、或者旅遊。
5、展現了個人能力，受到肯定。
牌組4：聖杯3、權杖3逆位、女皇
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塔羅悄悄話：「與人同行，事半功倍」。
哇哦，你選擇的這個牌組中有兩張3號牌，3是個很有創造力的數字，意味著本月會有不少新事物出現在你的生活中。有可能是結識新的朋友、或集多方之力去辦成一件事情，或踏足新領域、或開啟一段期待已久的旅行……總之，會是充實而又有意義的一個月。而女皇牌的出現，強調的是豐收的喜悅，表示你本月能收割過去所種植的果實。
9月會發生的事：
1、感情升溫，承諾得到兌現。
2、參加聚會，與好友碰面。
3、某些消費或支出增多。
4、順利簽約，尤其是與海外有關的業務。
5、有機會迎接新生命。
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