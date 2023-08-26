農曆七月鬼門開！揭秘鬼月10大「禁忌」千萬要注意
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「鬼月」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大鬼月禁忌。
農曆七月來臨，許多民眾認爲鬼門會在這個時期打開，讓過世的靈魂得以重返人間，因此又將該月份稱為「鬼月」。每逢這個陰陽交匯的時節，人們會遵循一系列的禁忌習俗，避免驚擾亡魂，導致惡運纏身。究竟鬼月有哪些禁忌該注意呢？以下就整理了網友熱議的十大鬼月禁忌，快來看看吧！
「水上活動」需格外注意安全 「買房搬家」恐招來阿飄上門觀察近一年內網友針對「鬼月」的相關話題討論，可以發現「水上活動」是許多網友公認的鬼月禁忌，不少人都曾被長輩叮囑「鬼月不要去海邊，以免被抓交替」，因此對在農曆七月戲水相當避諱。
不過，也有民眾認為「農曆七月恰逢暑期出遊旺季，事故率也會相對提高」，表示鬼月戲水事故率高純屬巧合，提醒大家無論是否敬畏鬼神，在海邊、溪邊戲水都應該注意安全，選擇有救生員的安全水域，避免獨自前往戲水，才能玩得安全又盡興。
另外，也有網友提出鬼月也盡量不要從事「釣魚」活動，認為這算是殺生行為，容易引來不好的事，就有網友分享「鬼月可能會釣到好兄弟變身的魚，可能會迎來報復」，建議民眾避免在鬼月外出釣魚。
此外，「買房搬家」同樣是網友熱議的鬼月禁忌，認為搬遷可能會影響到風水和磁場，導致犯沖或招鬼，並指出「搬家的動靜及噪音容易驚動鬼魂，也可能讓無家可歸的遊魂趁虛而入」，對此民俗專家則提出解方，表示「農民曆上寫宜搬家其實就沒有大礙」，也提醒「不要在黑夜時搬家、避免吹口哨和大肆慶祝」等。
值得一提的是，由於農曆七月屬於喬遷淡季，許多家具業者和家電行也紛紛祭出折扣優惠，藉此刺激買氣，有需求的民眾也不妨把握鬼月促銷時機，為家裡添購需要的物品。
在鬼月期間，許多民眾都會在中元節進行普渡祭拜，向祖先祈求平安順遂，同時也祭拜無人孝敬的孤魂野鬼。然而，祭拜時的「供品」卻有不少禁忌，像是雞和魚都要整隻祭拜，不可以切塊；拜鴨蛋會聯想到「蘇州賣鴨蛋」，意味著有人過世，相當不吉利。
水果方面，香蕉、李子、梨子在閩南語諧音「招你來」，而鳳梨則有「旺旺來」的象徵，容易將好兄弟吸引聚集；釋迦則狀似「釋迦牟尼佛」的頭，對鬼魂有不敬之意等。除此之外，選擇供品還有許多眉角，建議大家祭拜時可以先查閱資料，避免犯了忌諱。
你還聽過什麼農曆七月的禁忌嗎？儘管隨著時代的演變，鬼月禁忌逐漸被大家遺忘，但還是提醒大家「寧可信其有，不可信其無」，對各種文化都應該抱有尊重包容的心態，出外遊玩時也要注意安全喔！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「鬼月禁忌」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/20，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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