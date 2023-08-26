鬼門開！網友熱議供品排行 旺旺仙貝到底能不能拜？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「中元普渡」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的中元節必拜零食與禁拜水果有哪些。

中元節，俗稱「七月半」或「鬼門開」，是台灣重要的傳統節日之一，大人們也時常警惕子女在這樣的時節行事要格外謹慎，讓人們對中元節多了一分神秘的緊張感。而在農曆七月十五日時，就是最盛大的普渡拜拜日了，許多人每年都為了準備供品傷透腦筋，因此我們整理了普渡零食聲量排行，以及有哪些水果不適合當成供品，快一起準備起來吧！

自行祭拜可依照喜好挑選零食 公司採買可選擇接受度較高的種類 ▲ 網友熱議TOP5冰品種類 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「中元普渡」相關話題的討論，發現網友挑選零食的原則為方便、好吃，通常會直接以自身對於零食的口味偏好來挑選，當中又以「餅乾類」備受關注。

就有民眾發問拜拜要準備什麼點心，引來許多留言，提到「綠色乖乖是基本的吧，現在超商也有出順利箱，好看又能集好運」、「當然是要買乖乖啊，每間公司必備的零食」，認為諧音「乖乖」能夠讓公司運作順利，採購綠色乖乖已經成了台灣人拜拜不成文的規定。

此外，「旺旺仙貝」則是不少人議論能否作為供品的零食，有些人認為旺旺諧音會令「好兄弟越來越旺」、「地方事件、不平靜事情越來越多」，不過也有網友認為普渡拜什麼都可以，只要心意到就行，無須忌諱太多，建議民眾可以自行斟酌考量諧音傳說的忌諱，以心意為重。

供品選「香蕉」恐招來好兄弟 「鳳梨」、「梨子」也須避免諧音禁忌！ ▲ 中元普渡TOP5禁忌水果 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 說到中元普渡，必備的拜拜物品還有「水果」，但在挑選水果時也有眉角需要注意！其中聲量排行最高的禁忌水果為「香蕉」，這是因為香蕉的台語諧音為「招」，因此被認為使用香蕉作為供品會招來「好兄弟」，同時招致壞運。

另外，「鳳梨」與「梨子」同樣是不推薦上桌祭拜的供品。由於「鳳梨」的台語諧音為「旺」，「梨子」諧音為「來」，若這兩種水果與香蕉一同祭拜，則會有「招你來」的諧音組合，讓人不免聯想到鬼月的各種傳說，令人心生恐懼，不少人認為避免這三種水果的組合才不會自己嚇自己！

雖然中元節有著各式各樣的恐怖傳說與禁忌，卻也是家家戶戶一起動員準備供品、祭拜祖先的大日子，甚至有種特別的節日氛圍。只要心存善念、避免鬼月禁忌，就不必過於擔心會惹禍上身，也無需過度渲染恐怖氛圍，保持平常心即可。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中元節」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/13，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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