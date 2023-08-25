手機別亂放！中元普渡15項禁忌曝 做1舉動恐讓好兄弟跟回家

中元節即將到來，不少民眾都開始在準備祭祀供品，命理專家小孟老師就在臉書粉專列出15項「普渡禁忌」，呼籲民眾下周三（30日）中元普渡拜拜時，切記不要觸犯相關禁忌，以免好兄弟跟著你回家。

禁忌1：手機不宜放普渡桌

小孟老師解釋，由於手機具有電磁波，因此如果把它放在普渡供桌上，容易吸引好兄弟前來，並增加祂跟進辦公室、家裡的機率。

禁忌2：普渡品要雙數

傳統習俗認為「雙數為陰」，故在中元普渡準備餅乾、罐頭、汽水等供品時，建議最好採用雙數。

禁忌3：罐頭不宜用辣味

若將罐頭當成祭拜供品的話，建議別買辣味口味，以免好兄弟被辣到、亂發脾氣。

禁忌4：三牲供品不宜久曬

中元普渡供品準備三牲，切記不宜在陽光下曬太久，以免熟食壞掉、影響腸胃健康。

禁忌5：不宜擺放過期的供品

準備普渡供品時，要先檢查罐頭、餅乾、零食等乾糧的有效期限，切勿把過期品擺上供桌。

​​​​​​​禁忌6：不宜擺放薑蒜相關食品

由於薑、蒜具有驅邪與鎮煞的效果，若把相關食品擺在供桌上，會導致好兄弟不敢接近。

​​​​​​​禁忌7：拜拜時不可爆粗口

普渡過程切記不可爆粗口，或是與他人發生爭吵，否則恐因此觸怒好兄弟。

​​​​​​​禁忌8：香若折斷務必換新香

普渡過程中香若不小心折斷的話，要趕緊換新香，並把舊香拿去金爐燒，但若是不小心掉到地上的話也沒關係，可以重新插回香爐中。

​​​​​​​禁忌9：普渡後將臉盆牙膏牙刷換新

供品若有拜臉盆、牙膏、牙刷等物，建議買新的。

禁忌10：拜完好兄弟的食物可吃嗎？

小孟老師表示是可以的，沒有任何禁忌，也不用擔心吃下肚後會卡到陰，好兄弟反而會為了感謝你準備美食，好好加持、感恩你。

​​​​​​​禁忌11：供品拜完切勿退貨

小孟老師透露，先前有不少人會先在大賣場買普渡品，等拜拜結束後就辦理退貨，此舉無形中恐會減少自身福報，甚至衰事連連。

​​​​​​​禁忌12：燒給好兄弟要燒小銀

中元普渡燒紙錢時，要記得燒小銀、不燒大銀，以免好兄弟會搬不動錢。而大銀則可準備給祖先。

​​​​​​​禁忌13：祭拜時不要承諾好兄弟事情

由於好兄弟的頭腦都比較直接，若事後沒有達到自己立下的承諾，未來恐因此諸事不順。

​​​​​​​禁忌14：路過普渡桌別上前理論

如果路過行人或鄰居的普渡桌，且發現燒紙錢的規模太誇張時，應要心平氣和地向對方溝通，否則傷了彼此和氣又惹怒好兄弟。​​​​​​​

禁忌15：燒紙錢應蓋蓋子

燒紙錢時建議要把蓋子蓋好，並遠離樹葉、樹木、電線、瓦斯桶、垃圾桶，以免不慎引發火災。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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