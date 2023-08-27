殺破狼週運勢／雙魚被迫退出感情糾紛 1星座「荷包大失血」

殺破狼2023年8月28日～9月3日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，木星與天王星齊聚在金錢宮位，木星受到在娛樂宮位逆行的金星影響，會不惜成本將錢花在享受、玩樂、追星上，偶有不確定的變數產生，但最後所期待的事情都能實現。

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位退行，與前任破鏡重圓，再續前緣，或是正在進行一段不同於以往的戀情。感情穩定的白羊座，有懷孕的跡象，或是在此時收養毛小孩。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，許多事務進展緩慢，工作設備故障連連，作業不順，與上司、同事、客戶溝通不良。切勿更新任何重要的3C軟體與系統，會導致許多檔案損毀或無法開啟。

健康運方面，太陽與逆行的水星齊聚在健康宮位，受到滿月能量影響。感冒或是病毒感染引發的呼吸系統問題，一直無法痊癒，或是有些痼疾不斷復發，十分不適。滿月時期，睡眠品質不佳，容易感到焦慮與憂鬱。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星與進入工作宮位的火星有良好連結，會因為工作需求，到海外出差、考察，差旅待遇頗佳。某些金牛座會暫時需要派駐在異地一陣子，被賦予較為重要的任務。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量增加，每天都需要加班，甚至假日還要支援某些活動或會議，有過勞的傾向。某些金牛座則是會需要出遠門，處理一些繁瑣的事情，長時間無法回家。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與一些朋友不太愉快，會暫時封鎖他們，遠離是非。某些金牛座則是在此時退出一個團體或是群組，不想被道德勒索或人情綁架。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，同時在戀愛宮位的太陽受到滿月能量影響，與前任情人再度重逢或見面，餘情未了。但彼此身邊都有了新對象，會在新歡與舊愛之間難以抉擇。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，購物善用信用卡優惠活動，或紅利點數，獲得非常多折扣，買到物超所值的東西。有投資習慣的雙子座，操盤精準，每天都有少少的獲利，累積起來的資金其實很可觀。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在志業宮位，結束掉一個案件或一個職務，會想休息一陣子，或是跳槽到別的單位發展。某些雙子座突然被目前的單位資遣，感到十分錯愕。

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到海王星影響，發現戀愛對象有事情隱瞞、或是欺騙你，引發激烈爭吵。某些雙子座被喜歡的人無預警封鎖，連解釋的機會都沒有。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，同時在家宅宮位的太陽受到滿月能量影響，與家人溝通不良，想做的事情都被否決，迫使你用冷戰的方式做無言的抗議。某些雙子座則是居住空間有些問題需要修繕，感到十分棘手。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，不論遭遇多少困難，身邊的伴侶都給予你最大的助力與支持，成為你的後盾。單身的巨蟹座，會被有法律身份或金融背景的人士吸引，試著交往看看。

本週須注意的部分

學業運方面，滿月發生在學業宮位，與土星呈現合相，一直無法產出指導者滿意與認可的論文，容易在此時放棄學位。某些巨蟹座會覺得現在選擇的科系不適合自己，萌生轉系的念頭。

人際關係方面，木星與天王星齊聚在人際關係宮位，同時木星受到在金錢宮位逆行的金星影響，會有許多交際應酬的活動邀約，打點人情義理的的支出也特別多。某些巨蟹座收到好朋友的紅色炸彈，荷包要大失血了。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位退行，到外地旅遊受到許多不可預期的因素影響，許多景點無法成行，旅遊計畫被打亂。某些巨蟹座可能因為突發事件，受困在某些區域，無法回家。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，天王星與木星齊聚志業宮位，在職場的地位越來越重要，工作能力也受到重視，許多過去累積至今的人脈會需要你幫忙。某些獅子座目前正執行十分光鮮亮麗的任務，相對的也承受不能失敗的壓力。

感情運方面，金星持續在命宮退行，目前正享受著愛情帶來的幸福，甚至因為戀愛，放棄了工作陞遷的好機會。某些獅子座則是好不容易與舊愛破鏡重圓，格外珍惜現在的緣分。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，同時滿月發生在財務宮位，與土星合相，有些賠償或是債務一直被拖欠，造成你生活受到影響。有投資習慣的獅子座，投資標的利空消息不斷，指數持續下跌，必須設下停損點。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，與土星合相，本週當心吃壞肚子，或是因為過度緊張，引發腸胃不適。情緒與精神狀況不良，注意睡眠方面問題。筋骨、牙齒、皮膚狀態不佳，必須長時間矯治。

處女座：

整體運勢

學業運方面，天王星與木星齊聚學業宮位，會選修較為先進、前衛、有趣的課程，並找到優秀的指導者學習。已經出社會的處女座會重回學校進修新的專業知識，提升工作能力。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮退行，工作常用的電子用品故障連連，各種事務進度受阻。與上司、同事溝通不良，對於你的建議充耳不聞，甚至自作聰明，增添各種作業上的困擾。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與土星合相，不斷地在同樣的問題上發生爭執，雙方都開始感到疲乏而選擇分手。即便感情已經十分穩定，也會因為一些疙瘩，雙方陷入冷戰狀態。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的開銷增加，許多生活必需品突然故障或是需要維修，流失許多金錢。某些處女座則是腦波弱，在別人的遊說之下購買了自己用不上的東西，事後感到後悔。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，天王星與木星齊聚財務宮位，家族資產正在分割與整頓，可獲得不少資金。有投資習慣的天秤座，投資項目都能獲利，不過木星受到金星影響，須見好就收。

感情運方面，水星在心靈宮位退行，會在某些場合巧遇過去曾經暗戀過的對象，不過這份愛戀總無法允許說出口。金星在人際關係宮位退行，某些人會藉著你對他的好感，在肢體接觸上較為親暱，但當心對方可能是爛桃花。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，對於目前的工作倦勤已久，會在此時辭職，暫時休息一陣子。某些天秤座則要當心無預警被公司資遣，今後不知該何去何從。

健康運方面，火星進入命宮，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，或是容易罹患急性疾病。嚴重的話，甚至需要動手術治療，需特別留意人身安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位退行，會回歸過去待過的單位，擔任重要的職務，目前正需要鞏固在職場的位置，不論是什麼樣的專業才能，不要吝於表現，才能在紛亂的職場環境站穩腳步。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，同在人際關係宮位的太陽，受到滿月能量影響，參加同學會，遇到當年暗戀的對象。會很慶幸當年沒告白或交往，對方可能外貌與氣質都變了，已經不是你的菜了。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，喜歡的對象被橫刀奪愛，情感關係被第三者介入，必須做出抉擇。某些天蠍座會為了浪浪或是小孩的問題，跟外人起爭執。

健康運方面，火星進入精神宮位，睡眠狀況不佳，每天都覺得十分疲累，常感到莫名焦慮，或是因為一些事情覺得憂鬱，此時會是心理疾病好發的時期，需注意心靈層面的健康。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，許多市面上稀缺的生活用品，庫存量都十分餘裕，並且還有物資可以變賣給需要的人。存款也算餘裕，感覺自己十分富有。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，工作所需的電腦、機械設備目前處在維修狀態，許多事務進度延遲。盡量不要在水星逆行期間簽約或是面試新工作，變數會較多。

家宅運方面，滿月與土星呈現合相，親人的身體狀況讓你十分擔憂，或是情緒不佳，家庭氣氛十分凝重。某些射手座與鄰居發生不愉快的糾紛，會以較強硬的方式解決。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，許多損友老是把你當成免洗工具人，免費利用自己的專業，為他做事情，沒有酬勞還要被嫌。此時也容易跟週遭的人因為小事情吵架，其實蠻浪費時間與精力的。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，木星與天王星齊聚在戀愛宮位，目前處在熱戀狀態，親密關係頻繁，懷孕的機率較大，然而木星與受到在疾厄宮位的逆行的金星影響，已有身孕或孩子的摩羯座要特別注意孩子的身體狀況與生命安全。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，工作會十分忙碌，每天都需要加班，假日還需要支援一些活動。完全沒有自己的時間。某些摩羯座需要暫時代理主管職，但夾在上司與下屬中間，什麼事情都得多承擔一些。

學業運方面，水星在學業宮位逆行，同時滿月發生在學習宮位。捨棄最想唸的科系，選擇看似比較有前途的領域發展，心中會帶有一些遺憾，興趣與學業無法兩面兼顧。

金錢運方面，在財務宮位逆行的金星受到玩樂宮位的木星影響，為了去看偶像的演唱會，不惜刷爆信用卡，也要買到最好的位置，以及收集全部的週邊。有投資習慣的摩羯座，短線可期，但稍有猶豫，便失去好機會，須見好就收。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位逆行，與前任情人破鏡重圓，甚至會選擇走入婚姻。某些水瓶座則是發現目前喜歡的對象與自己童年有過重疊的緣分，覺得這份愛戀是命運的安排。

家宅運方面，木星與天王星齊聚在家宅宮位，家中有喜事發生，可能會有新成員加入。某些水瓶座則是會因為想結婚，正在尋覓適合的新居，會看到價錢適合，格局又很好的物件。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時水星在財務宮位逆行，容易衝動購物，刷卡購買昂貴的物品，沒考慮日後每個月經濟負擔。有投資習慣的水瓶座，會設下停損點，將體質不佳的資產脫手，賠錢收場。

遠行運方面，進入遠行宮位的火星受到海王星影響，因為一些因素，受困在異地，盤纏快用盡，內心感到焦急。某些水瓶座好不容易出國旅遊，刷卡購物卻發現帳戶被凍結。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與天王星齊聚在旅遊宮位，木星受到在工作宮位的金星影響，公司舉辦員工旅遊，雖然你蠻排斥與同事上司一起出去玩，但因為地點與價錢太誘人了，陷入天人交戰中。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與學習宮位的天王星有良好連結，學新事物會交到新朋友，可相互切磋。孤僻的雙魚座，會突然發現有共同的嗜好的同學，雙方會成為班上兩個特立獨行的邊緣人。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與土星合相，雖然很想自我欺騙，但對方就是這麼渣、這麼茶，只能被迫退出一段複雜的情感關係，需要躲起來療傷。某些雙魚座被情感對象無預警分手，使你難以接受。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時滿月發生在命宮，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，這段時間需特別注意人身安全。

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