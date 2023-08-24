農曆七月能念佛經嗎？專家：別念「驅鬼神咒」好兄弟會報復

農曆七月往往很多事情都是「諸事不宜」的鬼月，農曆七月可以念佛念經嗎？晚上念經念佛會引來好兄弟嗎？

民俗專家楊登嵙表示，純粹的唸經、持咒等等，會產生高頻能量，轉化環境磁場或你個人的低頻能量。念經持咒會「放光」，照亮黑暗之意。當你持誦念經完，有意識去做迴向的時候，這些光會散發出去，分享給這個環境、世界，所以「周遭人都會得到好處，並因此成長」。這能量會讓周遭環境及世界更好，也會讓你更好。

人們為鬼魂舉行「普渡」法會、誦經，一方面可以使他們早日脫離地獄之苦，另一方面希望他們不要騷擾世間活人。所以每年農曆七月除了行「普渡」法會、誦經外，還在路旁多燒些冥紙，以廣結冥福。

人過世，子孫都會請法師念佛念經超渡祖先，讓先人得到念佛念經的功德，離苦得樂，所以，平常及農曆七月，白天或晚上，都可以念佛念經。

遇到陰邪好兄弟要傷害自己，可以唸佛號保護自己；如同遇到歹徒，大喊：警察來了!可以嚇跑歹徒；遇到緊急危難可以唸佛號，請神佛來幫助自己。

農曆七月好兄弟放假，「驅鬼神咒」在外面就不要念，尤其是晚上，以免干擾到好兄弟，引來報復。

本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授

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