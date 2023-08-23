12星座怕那種鬼？雙魚、巨蟹、雙子自己嚇自己、三星座最怕竟是小氣鬼

鬼月到了，你有害怕的事情嗎？ 如果套入12星座中，各星座最害怕遇到什麼類型的鬼，最害怕發生什麼的事？不說不知，每個人都有害怕的惡夢，來看看有沒有你害怕的事情。

▎最怕真的鬼

雙魚座、巨蟹座、雙子座

踏入鬼月，最容易自己嚇自己的就是這組星座。

他們很容易因為一些小事情把自己嚇到，也會嚇到身邊的人。對很多事情都容易反應過度。

在鬼月的敏感時期，這三個星座無論遇到什麼都會被嚇到，而且也很相信自己的感覺，總是捕風捉影，寧願相信鬼真的出現過。

▎最怕嘮叨鬼

水瓶座、天蠍座、魔羯座

這組星座最怕被人嘮叨、最怕被人叮嚀。

他們做事有自己的一套，有時在別人眼中有點不按牌理出牌。

只要這些星座一意孤行的時候，就很怕被人一直講道理。

這會讓他們想要關閉耳朵，甚至會想一個人躲起來。

常常會發現這些星座在認真的時候會不見人影，是因為他們不想要受影響。

▎最怕小氣鬼

金牛座、白羊座、獅子座

金牛座大部分時間都是比較小氣的人，也給人斤斤計較的感覺，如果遇到比自己更小氣的人，會讓金牛座不想與其接觸。

白羊座，獅子座都比較大方，經常請客，所以當遇到一些明顯想要耍賴，明顯不想要大方的人，會感到很生氣，很怕與這種人當朋友。

對於白羊座，獅子座來說，交朋友要大家都是同頻率的。

▎最怕髒鬼

天秤座、處女座、射手座

天秤座，處女座的細節控很容易注重細節，也因此對於一些不注意細節的人，打從心底想要避開相處。

不只是生理上的髒，包括在工作上是否整潔的人都會受到天秤，處女用放大鏡去看。

射手座其實有自己針對不同領域的潔癖，每個射手座都不大一樣，但射手座對於自己的想法很堅持，很會逃開很凌亂的、那些射手認為很髒的人。

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