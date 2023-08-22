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月老來牽線！七夕後桃花超旺、脫單有望的命格

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月老來牽線！七夕後桃花超旺、脫單有望的命格(圖片來源：Shutterstock)
月老來牽線！七夕後桃花超旺、脫單有望的命格(圖片來源：Shutterstock)

作為我國民間傳統象徵愛情的節日，七夕具有濃厚的浪漫色彩，今年的七夕節馬上又要到來了，這段時間內你的愛情運如何，會收穫想要的甜蜜嗎？請大家對照自己的夫妻宮主星，一起來看看吧！

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤夫妻宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的夫妻宮主星及命盤唷。夫妻宮空宮者，請對應對宮事業宮主星。

愛情好運主星

夫妻宮有太陽
愛情運佳，感情狀態會隨著外界助力，進入良性的循環。單身者此階段想要戀愛的慾望強烈，有心儀對象不妨主動一點，能有意外驚喜收穫，有伴侶的人應該多多與戀人互動，安排約會，或者計畫共同參與某些事情，是增加彼此感情的好時機。

夫妻宮有武曲
愛情運勢如破竹，會有意料之外的甜蜜降臨，對單身者而言，本月桃花很多，保持一顆開放包容的心態，或將在眾多桃花之中找到看對眼的那一個，有伴者本月會有機會收到另一半準備的驚喜禮物，對對方的愛意與心意做出回應吧，彼此之間會有許多新的戀愛體驗！

夫妻宮有天府
紅鸞星動，愛情好運的月份，單身朋友此階段可以多重視一下社交形象，對於提升桃花運很有幫助，可能與成熟優質異性擦出火花，有伴者與另一半戀情進展順利，有工作生活之中的情緒問題，多與對方溝通，會獲得另一半的幫助與關心，能感受到雙向奔赴的愛意。

夫妻宮有七殺
被愛神眷顧的月份，好好把握，對單身朋友而言，此階段戀愛機會多，外界親友的助力很強，與新結識的對象擦出愛情火花的機率很大，聊得投機的話，不妨好好享受這一過程，有伴者本月會與另一半有較多的甜蜜約會，心情會很不錯，有助於維繫兩人感情。

愛情困境主星

夫妻宮有紫微
愛情運不強，在感情之事的處理上，常會出現事與願違的無力感。單身的朋友戀愛脫單意願不強，即使有參加團體活動的機緣，也難以打開新局面，對主動靠近自己的異性會較為挑剔，難有好感，有伴者與另一半此階段易產生矛盾，工作生活中的不順易由此遷怒到對於感情的挑剔上，要注意調節，避免問題越來越嚴重。

夫妻宮有廉貞
感情運不佳，易有波折的一段時間，單身者有機會在職場之中遇到心動的對象，可能會擦出火花，不要太一頭熱，建議多點瞭解後再考慮後續發展，有伴者此月會與另一半有較多的矛盾，彼此會在諸多理念上產生分歧，及時溝通協商能避免隔閡越鬧越大。

夫妻宮有太陰
感情運程低迷，求穩不求變的月份，單身朋友桃花多，人緣不錯，不過卻難有真心真意之人來到你的身邊，要擦亮眼睛避免遇到爛桃花哦，有伴者生活平淡，會對另一半產生厭煩心理，想辦法營造一些浪漫氛圍吧，否則可能會受到其他人的誘惑，出現感情危機。

夫妻宮有破軍
愛情運程較為低迷，不利姻緣的一段時間，單身朋友無法打開桃花磁場，即使想要戀愛脫單，也缺乏契機，不如靜下心來提升自己，有伴者這段時間會陷入忙碌的工作之中，可能會因此忽略另一半的感受，想要持續維繫這段感情，一定要在工作之外，多多關心體貼對方哦。

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愛情運 七夕 月老

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