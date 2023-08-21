唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！魔羯事業遇強則強 水瓶招桃花要主動

人類是需要社交活動的，不論是身、心、靈，或是日常生活交易，都離不開跟他人的溝通。與群體合作互動，則是人際關係重要的一環，但有時會因為某些原因，而與他人有不合群又難相處的現象，例如以下的3個星座即是如此。

2023-08-20 10:08