唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！魔羯事業遇強則強 水瓶招桃花要主動
【唐綺陽星座運勢週報8/21-8/27】
星象影響： 火星衝刺、太陽進處女、水星逆行、火與海冥產生相位
火星衝刺，大家注重細節顯得很挑剔，工廠或職場上的問題容易擴大，當心任何差錯導致狀況發生。太陽進處女，多關注職場、醫護人員的奉獻價值，適時的提出表揚。水星逆行，多注意小細節，避免忘東忘西。火與海、冥有相位，當心體制上的陋習產生狀況，要面對處理問題，不可掉以輕心。
12星座個別運勢：
雙子：對外專注自己的事即可，感情要注意對方是否忠實
巨蟹：工作上請就事論事，感情問題別視而不見
獅子：瞄準工作目標為自己負責，感情上別當刺蝟
射手：事業上保持野心、調整做事方法，面對爭執要自我克制
牡羊：工作上有礙眼的人事物，不愛的桃花要明白拒絕
天秤：面對工作太完美主義，感情容易感到不滿足
天蠍：資源不足得自立自強，相處少要多花點心思
雙魚：工作當心不實的美夢，溝通要認真聽對方講話
金牛：職場上要學著心平氣和，對另一半的表達要更聰明點
處女：可反省檢查，別急著往前衝，感情問題能掀開是好事
魔羯：工作遇強則強能快速成長，感情適合大膽告白
水瓶：事業能旗開得勝，招桃花要主動出擊、表現活躍
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