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唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！魔羯事業遇強則強 水瓶招桃花要主動

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
星座專家唐綺陽。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

【唐綺陽星座運勢週報8/21-8/27】

星象影響： 火星衝刺、太陽進處女、水星逆行、火與海冥產生相位

火星衝刺，大家注重細節顯得很挑剔，工廠或職場上的問題容易擴大，當心任何差錯導致狀況發生。太陽進處女，多關注職場、醫護人員的奉獻價值，適時的提出表揚。水星逆行，多注意小細節，避免忘東忘西。火與海、冥有相位，當心體制上的陋習產生狀況，要面對處理問題，不可掉以輕心。

12星座個別運勢：

雙子：對外專注自己的事即可，感情要注意對方是否忠實

巨蟹：工作上請就事論事，感情問題別視而不見

獅子：瞄準工作目標為自己負責，感情上別當刺蝟

射手：事業上保持野心、調整做事方法，面對爭執要自我克制

牡羊：工作上有礙眼的人事物，不愛的桃花要明白拒絕

天秤：面對工作太完美主義，感情容易感到不滿足

天蠍：資源不足得自立自強，相處少要多花點心思

雙魚：工作當心不實的美夢，溝通要認真聽對方講話

金牛：職場上要學著心平氣和，對另一半的表達要更聰明點

處女：可反省檢查，別急著往前衝，感情問題能掀開是好事

魔羯：工作遇強則強能快速成長，感情適合大膽告白

水瓶：事業能旗開得勝，招桃花要主動出擊、表現活躍

星座運勢 職場 火星 水星逆行 唐綺陽 每週星座運勢

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