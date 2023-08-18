夢到家人往生是好兆頭？ 鬼月「10種」夢境吸財運

農曆七月到了，有許多需要大家留意的民俗禁忌，像是不在這個時候玩水、不在夜間晾衣服等，這些都是大家時有耳聞的，但除了這些禁忌以外，也有開運的機會哦。「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」臉書分享在鬼月如果遇到這10個夢境，財運也會跟著來。

夢境一：夢到鬼魂穿牆

代表你會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富會快速累積。

夢境二：夢到往生祖先來找你並發著金光

代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將會有可能會中樂透或威力彩。

夢境三：夢到燒紙錢並且燒很旺

代表投資的標的物旺到發熱，股票、基金、房地產漲到爆。

夢境四：夢到女鬼索命

此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲。

夢境五：夢到被鬼追

代表會被錢追著跑，創業中的人業績翻紅，旺到因為訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，表示會有擴廠的機會，貴人不斷提攜，業務提升。

夢境六：夢到鐘馗

會有貴人指點讓你發財。

夢境七：夢到七爺

代表延壽，因為七爺名字是謝必安，一見大吉，會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；但如果夢到八爺，就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

夢境八：夢到棺材

夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

夢境九：夢到自己變成鬼

代表業務合作成功，能收回欠款。

夢境十：夢到家中有人往生

大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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