殺破狼週運勢／金牛驚見小人挑撥 天秤當心爛桃花糾纏

殺破狼2023年8月21日～8月27日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛、子女宮位退行，與喜歡的對象正在熱戀狀態，甚至已有懷孕的跡象。某些白羊座會收養新的寵物，每天的生活都被毛孩子療癒，感到快樂。

金錢運方面，木星與天王星齊聚在金錢宮位，木星受到在娛樂宮位的金星影響，會花很多錢在玩樂、追星、寵物、小孩身上，雖然所費不貲，但至少都是花在愉悅的事物上。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，受到土星影響，同時水星在工作宮位逆行，處理各種事務出錯率較高，工作所需的電子用品故障連連，與同事、上司溝通不良，需忍受一段過渡時期。

健康運方面，太陽進入健康宮位，受到心靈宮位的土星影響，同時水星在健康宮位逆行，當心室內外溫差過大，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，並要注意天氣太熱、心血管方面的不適，睡眠狀況也較為不佳。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，金星在家宅宮位退行，遠行在外工作或生活的家人在這段時間回來團聚，格外珍惜能相處的時間。某些金牛座住宅空間重新規劃、裝修，未來生活會有新的氣象。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，同時太陽進入戀愛宮位，受到土星影響，前任情人在此時回頭希望復合，但自己已有了新的情感對象，會保留發展的空間，在新歡與舊愛間做出選擇。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與土星相位皆不良，不要捲入他人的情感糾紛中，以免公親變事主。某些金牛座不斷被親朋好友欺騙，對人失去了基本的信任感。

工作運方面，火星進入工作宮位，將會承接重要案件，開始要忙碌了，不過進入工作宮位的火星受到海王星影響，職場中會有小人挑撥是非，很多事務的進行會受到一些刁難與阻礙。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與在慾望宮位的冥王星有良好連結，會以身體的感覺確認對方與自己的情感，很快就會進入熱戀狀態，不過進入戀愛宮位的火星受到海王星影響，身邊還有一些曖昧關係，最好能與對方釐清清楚。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，家人會默默幫你付清賬單，經濟狀況輕鬆許多。有投資習慣的雙子座，目光精準，標的物可定期生成利息，獲得許多被動收入。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，同時進入家宅宮位的太陽受到土星影響，生活經常使用的家電故障、損毀，必須要換新了。某些雙子座的住宅有些老毛病需要修繕，生活暫時有些不便。

工作運方面，在志業宮位的土星與海王星相位皆不良，正嘗試自行創業，或轉換跑道，但有許多技術或專業知識都要更新。工作穩定的雙子座，工作與家庭兩頭燒，有太多繁雜事務要處理。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與情感對象已建立心有靈犀的默契，雙方已成為彼此不可或缺的親人。曖昧中的巨蟹座，對於喜歡的人適時釋放出一些佔有慾，對方會被這小小的任性所吸引。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在面試、溝通宮位逆行，同時太陽亦進入了面試、溝通宮位，受到土星影響，面試新工作，原本篤定被錄取，卻發生一連串不太尋常的事件，使你失去原本的機會。工作穩定的巨蟹座與客戶溝通不良，工作不順。

金錢運方面，金星在金錢宮位逆行，受到人際關係宮位的木星影響，會收到紅色炸彈，荷包將會大失血。某些巨蟹座則是在消費的時候，遇到不愉快的事件，最後雖然會獲得賠償，但還是無法平息你的不滿。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，同時太陽進入交通宮位，受到土星影響，交通工具故障連連，常進廠維修。出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便搭乘大眾運輸工具或是走路，都需特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮逆行，現在正在熱戀期，每天都過著甜蜜蜜的生活。然而金星受到志業宮位的木星影響，某些獅子座在職場巧遇前任情人，必須與對方共事，必須學習維持理性，不讓私情影響公事。

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，木星受到逆行的金星影響，會重回過去待過的單位工作，承接重要的職務。某些獅子座副業經營有成，有許多很久不見的朋友在此時聯繫你。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位逆行，某些案件報酬會收到非即期的支票，要等一段時間才能變現。某些獅子座網購的生活必需品面臨貨源短缺，或是延遲很久才送來，造成很多不便。

交通運方面，火星進入交通宮位，駕駛車輛切勿急躁，容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單。甚至造成交通事故。即便是搭程大眾運輸工具與走路，也要當心遇到開車不守規矩的司機，這段時間需特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星在命宮逆行，會在一些場合遇到很久不見的老同學，交流許多情報。某些處女座則是與過去交往過的對象重逢，但雙方關係會維持有禮貌的距離。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮退行，某些事物卡關，造成工作進度嚴重延遲，心急如焚。這段時間盡量避免更新電腦軟體，以免重要文件檔案無法判讀，或是損毀。

感情運方面，海王星與土星齊聚感情宮位，相位皆不良，對愛情的期望值過高，實際交往後，會發現維持好情感關係並不容易，很難容忍對方的壞脾氣與生活習慣，卻沒有回頭的機會了，每天都覺得煩悶。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，有些重要的3C用品或是家電壽終正寢，必須換新，荷包要大失血了。某些處女座則是會有預期外的支出，生活費用感到捉襟見肘。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位逆行，過去曾經有好感的對象會在此時聯繫你，雖然雙方不太可能發展出什麼情感關係，但好好的把情感一直延續下去，反而是彼此間最舒服的距離。

金錢運方面，木星與天王星齊聚財務宮位，各自有好的連結，會因為經營副業，獲得一些被動收入，不無小補。有投資習慣的天秤座，運籌帷幄，操盤得宜，可賺到不少資金。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，相位皆不良，對於職場文化難以適應，萌生辭意，甚至選擇先辭職再找新工作。某些天秤座工作過勞，心力交瘁，已經有些慢性疾病的徵狀浮現。

感情運方面，木星與天王星齊聚慾望宮位，木星受到逆行的金星影響，肉體慾望無法獲得滿足，甚至會藉由交友軟體約炮。但由於木星與逆行的金星呈現4分相，當心因此惹來糾纏不休的爛桃花。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，同時太陽進入人際關係宮位，會在某些場合巧遇很久不見的老同學，或是有老朋友在此時聯絡你，有事請你幫忙。但水星與太陽相位皆不良，要當心被熟識的人佔便宜。

感情運方面，木星與天王星齊聚在感情宮位，會閃電登記結婚，或是與喜歡的人同居生活。然而土星與海王星齊聚子女宮位，當心在還沒心理準備的情況下突然懷孕。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在志業宮位退行，受到夥伴宮位的木星影響，遇到過去熟識的朋友引薦，回到過去服務的單位擔任要職，但要當心有些前人留下的爛攤子難以收拾，甚至被陷害背黑鍋。

健康運方面，火星進入精神宮位，睡眠狀況不佳，會服用一些助眠藥物，卻導致白天精神狀況不佳。某些天蠍座最近會比較躁鬱，對於很多事情莫名焦慮，有時又很憂鬱，心靈狀況需要平衡。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，業績亮眼，可獲得額外的獎金與加給作為獎勵。某些射手座則是身兼好幾份差，或是會在工作之外接臨時性的案件，對經濟狀況不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，工作所需的3C設備容易故障，造成你工作進度延遲。許多事務不斷回頭修正，進行不順，感到煩悶。這段時間不要隨意更新電腦軟體或系統，以免重要的文件遺失，或是無法開啟。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與土星相位皆不良，居住環境有些問題需要修繕或解決，或是家庭成員的身體狀況不佳，讓你感到憂心。某些射手座則是長時間在外地工作，無法回家。

遠行運方面，金星在遠行宮位逆行，在異地容易因為水土不服，身心狀況不舒服。同時會受到一些不太愉快的對待，卻無處可申訴。當心交通的突發事件，受困在某個區域，動彈不得。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，天王星與木星齊聚戀愛宮位，會有條件不錯的人對你表示好感，目前正在曖昧階段，心花朵朵開。然而在戀愛宮位的木星受到逆行的金星影響，遇到爛桃花的機率頗高，多觀察一陣子為佳。

金錢運方面，金星在財務宮位逆行，目前會需要換新許多生活用品，選擇分期付款的方式，先享受，後付款，負擔比較輕。有投資習慣的摩羯座，標的物指數開始回升，需耐心等待一陣子，可獲利了結。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，到海外旅遊或出差，會遇到突發事故，使你滯留在當地，無法回家。某些摩羯座則是因為與異國人士語言溝通不良，引起誤會。

工作運方面，火星進入志業宮位，工作即將開始繁忙，有許多事情正在進行前置作業，但由於溝通宮位的海王星受到逆行的水星影響，表達一些問題時容易遭人誤會，事務進行得不太順暢。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位逆行，不論是剛交往的新對象，或是與前任復合，目前都在蜜月期，甚至有些不食人間煙火，忽略掉很多現實的問題。某些水瓶座甚至閃電結婚，跌破週遭人的眼鏡。

家宅運方面，木星與天王星齊聚在家宅宮位，會看到很不錯的物件，價錢也很合宜，容易衝動簽約下訂，但木星受到逆行的金星影響，這棟房子或許過去有些問題存在，最好查詢一些資料為佳。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位退行，太陽亦進入財務宮位，受到土星影響，信用資料被盜用，需要不斷與銀行申訴，甚至大動肝火。有投資習慣的水瓶座，投資標的指數不斷下跌，無法承擔更多風險，認賠出脫。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，受到在金錢宮位的海王星影響，會想參加在海外舉辦的某個盛大的活動或慶典，或是偶像的演唱會，不惜傾家盪產，把所有的身家都花掉，也要躬逢盛事。

雙魚座：

整體運勢

考試運方面，木星與天王星齊聚考試宮位，參加國家考試或是各種認證測驗，會很順利通過門檻，進入理想的單位服務，然而木星受到逆行的金星影響，看似光鮮亮麗的公務機關，充滿著潛規則，會讓你有些難以適應。

工作運方面，金星在工作宮位逆行，有許多事務正在卡關狀態，使你暫時無事可做，每天準時上下班，落個清閒。某些雙魚座會回到過去服務過的單位擔任重要職務，許多事務駕輕就熟。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位逆行，受到海王星影響，太陽進入感情宮位，受到土星影響，回憶過去痛苦的相思忘不了，為何前任還來撥弄你心跳。身邊已有新伴侶，舊情卻難了。

健康運方面，金星在健康宮位逆行，當心室內外溫差太大，著涼感冒，或是受到病毒感染，喉嚨發炎，一旦生病，將會花較長的時間才能復原。某些雙魚座則有一些老毛病復發，每天都難忍不適，需要慢慢調養與治療。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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