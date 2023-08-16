鬼月出遊去哪裡？台灣四大中元祭...沒看過太可惜

今年的「鬼門開」在國曆8月19日，各地廟宇都會舉辦儀式、法會、祭典來迎接「好兄弟」們的到來，希望在這一個月內祂們能吃飽喝足、玩得盡興，在鬼門關時無憾的返回陰間。旺好運小編這次也幫大家整理全台農曆七月慶典活動有哪些，讓你在中元節出遊也能安全又盡興！

中元節原來是為了慶賀初秋豐收、酬謝大地的節日，後來才融合了道教、佛教，衍生出祭祖的習俗。台中通天大道院住持無上元老師提及，道教會在此日素饌普渡祈求地官大帝赦免祖先亡魂之罪；佛教則在佛歡喜日供養眾僧，並將功德迴向父母，也稱為盂蘭盆法會。不論佛道兩家，均是由個人祖先祭祀擴大至渡化一切亡魂。而在農曆七月十五日這一天，也會有我們所熟知的放水燈、搶孤等中元祭活動來普渡眾生。

基隆放水燈

熊熊烈火海上好兄弟引路，基隆放水燈大批民眾爭睹。記者游明煌攝影／報系資料照

首先介紹在中元節接引水中孤魂接受普渡常見的儀式「放水燈」。「放水燈」有祭祀、送厄、祈福等「祭水幽冥」的意義，因而又稱照冥。全台最有名的放水燈盛會在基隆，每年基隆望海巷海濱在深夜12點時便會在岸邊放水燈，為「好兄弟」照路，邀請祂們上岸享用祭品，熱鬧遊行與美景也吸引了無數國內外遊客參與。

宜蘭頭城/屏東恆春搶孤

「南恆春、北頭城」是中元搶孤兩大勝地，受疫情影響，圖為之前恆春中元搶孤（豎孤棚），各地16隊、112名選手競技。記者潘欣中攝影╱報系資料照

如果要說中元節最讓人鬼同樂的慶典，就屬「搶孤」了吧！說到「搶孤」，會在一座搭設很高的「孤棚」上擺放許多供品供信徒搶奪，通常在下午普渡後舉行，直到午夜結束。「搶孤」活動由來有一種說法是為了娛樂眾家先靈，扮演搶食的餓鬼；只要鬼魂被逗樂，人也有得拿有得吃，如今便成了獨特的眾樂樂畫面。全台最熱鬧的搶孤活動即是在宜蘭頭城及屏東恆春。

嘉義民雄大士爺遶境

圖為民雄大士爺文化祭，信徒迎請紙糊大士爺到火化場火化升天。記者卜敏正攝影／報系資料照

除了前面提到的基隆中元祭、宜蘭頭城、屏東恆春的搶孤盛事，還有嘉義大士爺普渡祭典，這四個地方被稱作全台中元節四大祭。每逢祭典將近，民雄鄉內便會高掛滿滿的燈籠，廟方也會特別訂製一尊紙糊的「大士爺」神像供奉在正殿，並且在鬼門關當晚火化大士爺，藉以象徵大士爺帶走眾家「好兄弟」，讓地方恢復平靜。

以上就是小編整理的中元節民俗活動與廟會慶典啦，你都知道嗎？曾參與過幾項呢？只是今年有點可惜，宜蘭頭城搶孤活動因新冠肺炎疫情而停辦。但大家先不要難過，更多農曆七月全台的慶典活動資訊及限定玩法小編還會整理一篇懶人包給大家當作旅遊指南，讓你農曆七月玩得新潮又尖端！

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