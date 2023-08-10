今日「關公誕辰」有拜有保庇！五種人必拜、吉時看過來

關公是民間重要信仰，也是是正氣的化身。今（10）日是農曆六月廿四日，也是關聖帝君的生日，民俗專家高宏寓老師分享拜關公小撇步，還有五大族群最需要祭拜關公及最佳祭拜六個時晨。

關公又稱關聖帝君、關帝爺，他是三國時蜀漢武將，一身浩然正氣，其職掌為「治病除災，驅耶辟惡，誅罰叛逆，巡察冥司」，拜關公不僅可祈求平安健康、增福增慧，亦可祈求財運、求事業、求學業，更可庇佑祛災除疾、消災解厄、淨除業障等。

另外，手拿書的「文關公」可以求智慧，適合文職工作、考生、學生祭拜。手持青龍偃月刀則是「武關公」，刀身鋒利與生意上求「利」同音，在民間亦稱之「武財神」，深受軍警、商人及各行各業敬仰，包括鴻海董事長郭台銘也是虔誠的關公信徒。

5種人一定要拜關公

▎求職者、考生必拜

關聖帝君又被稱為「文衡聖帝」，在民間信仰中，有傳說關公是朱衣神君的轉世化身，因此和文昌帝君、魁星爺、朱衣神君、呂仙祖師一同被列為「五文昌帝君」。關公允文允武，尤其喜歡讀《左氏春秋》，再加上其忠義參天的形象，受到許多儒家學子的供奉。

▎經商必拜

關公又被稱為「武財神」，生前非常善於理財，對於會計業務非常在行，更設計了「日清簿」（使用原、收、出、存四種方法記帳的帳簿），使得帳款明細一目了然；另一說法是，關公成神後仍常常回到人世幫助需要幫助的人，若是在生意上一蹶不振的商人受到關公幫助，定能東山再起，因此有許多生意人將關公視為守護神。

▎求健康必拜

關公有「三界伏魔大帝神威遠鎮天尊」稱號，早年醫學知識不足，每當生病就會認為是「鬼怪魔神」在作祟，正氣凜然的關公就會被推上前線斬妖除魔，因此百姓們透過祈求關公幫忙驅魔以達到治病的效果。

▎黑白道必拜

關公是「正義的化身」，黑白兩道視關公為精神領袖。黑道兄弟祀奉關公，其義氣深重；警界們祀奉關公，其主持正義，尤其是警察若祈求關公庇佑順利破案，會寫上破案時間、破案者姓名、打金牌掛在關公頸上做為還願。

最佳祭拜最佳時機 卯時「5：10-6：50」 未時「13：10-14：20」 申時「15：10-16：50」 酉時「17：10-18：50」 戌時「19：10-20：00」 亥時「23：10-24：00」

拜拜供品參考

【求智慧的】 1. 油（諧音「加油」） 2. 蔥（諧音「聰明」） 3. 菜頭（諧音「好采頭」） 4. 蒜（諧音「精算」） 5. 芹菜（諧音「勤勞」） 6. 包子、粽子（諧音「包中」） 7. 桂花（諧音「貴氣」）

【求財的】 1. 熟三牲 2. 鮮花 3. 茶三杯 4. 酒三杯 5. 糕餅 6. 四色金（大把壽金、壽金、刈金、福金、甲馬） 7. 水果：香蕉（代表「招」）、梨子（代表「利」）、橘子（代表「吉祥」）

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