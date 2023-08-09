3生肖未來三個月財運旺！屬羊富的不要不要、這生肖要留意職場心機

現今有許多的發明、科技都是前人不斷挑戰、不懈嘗試，才得以成功創造並留傳於世，不過若因為一時的順遂而就此停滯不前，安於現狀，便很難再有所進步。陸媒《搜狐網》的運勢專欄分享，有些星座的人會因為過度熟悉現有工作，而每日處於安樂的舒適圈中，不願花費精力挑戰未知，以下便來看看哪些星座在職場中最不喜歡走出舒適圈。

2023-08-09 14:09