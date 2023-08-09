12星座「最愛孩子」排行TOP5！ 第1名「天生有極強本能」：熱愛照顧人

有些星座就是特別喜歡孩子，也很有孩子的緣，不管是不是自己的小孩，總能夠輕易的和孩子玩在一起。若是自己的孩子，更會給予百分之200的愛來疼愛小孩。不知道您是否就是最喜歡孩子的那個星座呢？！

TOP 5：獅子座

獅子座，擁有自信和自愛的品質，能與孩子建立積極的互動，並鼓勵孩子們發揮自己的才能和潛能，適時的稱讚孩子優點，培養他們的自信心，讓孩子感受到被重視和受到鼓勵。也會願意主動參與孩子的活動，陪伴他們一同成長，扮演守護者的角色，保護孩子的安全和幸福。

所以獅子座喜歡孩子，主要是因為有自信、熱情和領導力的性格特質，喜歡在孩子面前展現自己的領導力和關愛。這使得他們能夠與孩子建立親密的關係，給予他們積極的支持和鼓勵，並保護他們的幸福和安全。

TOP 4：天蠍座

天蠍座，有深厚的感情，他們善於表達愛和關懷，能夠展現出他們熱情和溫暖的一面，讓孩子感受到被愛和被重視。他們能很敏銳地感知孩子的情感需求和心理狀態，還會對孩子會付出真心，願意為孩子做出犧牲，提供無條件的支援和陪伴。

所以天蠍座喜歡孩子，主要是因為深沉、熱情和忠誠的性格特質，對孩子非常熱情和忠誠，並且會積極地投入到與孩子的相處中。他們能夠給予孩子們真摯的愛和支持，並願意陪伴他們成長，讓孩子感受到被愛和被重視。

TOP 3：天秤座

天秤座，有平衡、溫和及愛好和諧的性格特質，傾向於在人際關係中追求和諧與平等，能夠適應不同年齡段的孩子，讓孩子感受到被尊重和理解。他們的慈愛和溫和的性格，喜歡和孩子一起創造平衡和和諧的環境，通常會傾聽並理解孩子的需求。

而且天秤座還具有重視公平和正義的精神，尤其在與孩子相處時，容易成為孩子的朋友，有利於建立友善且親密的關係。在必要時，總能給孩子溫暖和支持，這種尊重和關愛，能讓孩子感受到安全和被認同。

TOP 2：射手座

射手座，非常喜愛冒險和探索，對生活充滿好奇心和渴望探索，對孩子也充滿好奇心。當他們和孩子在一起時，射手座能夠重拾童心，感受到無盡的快樂和樂趣；再加上他們也是極為樂觀開朗，這種積極的態度會讓孩子們感到愉快和自由。

所以說，射手座的好奇心、尊重自由和熱愛冒險的性格特質，在與孩子相處時，總能夠給孩子有愉快的心和積極態度，並鼓勵他們自信地追求自己的夢想。這種態度和能量讓孩子們感受到快樂和自由，容易建立美好的關係。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座的慈愛和關懷，讓他們對家庭和孩子有著極大的情感連結，喜歡照顧和保護他們。不管男女，巨蟹座的天生就擁有極強的母性和父性本能。他們對孩子充滿關愛和耐心，喜歡照顧孩子，確保他們的需求得到滿足，對於孩子的成長和幸福感到特別關心。

而且，巨蟹座的人情感豐富，能夠深入瞭解孩子的情感需求、傾聽並理解孩子的感受，並願意提供情感支持和安慰，願意為孩子們創造安全穩定的環境。孩子也總能在巨蟹座的懷抱中感受到家的溫暖和愛的力量，這也是巨蟹座喜歡孩子的原因之一。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。