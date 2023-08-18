天生吸渣體質！「3個星座」孽緣比正緣還多 雙魚總高估自己、水瓶越虐越愛
老是覺得自己愛錯了人，帶有天生的吸渣體質嗎？科技紫微網這就帶你來看，哪些星座在感情上孽緣比正緣還多？請各位善男信女們，拿出星座命盤，對照你們的太陽或者是金星，只要有上榜一個就算喔！
天秤座
一個總被外表遮蓋住雙眼的星座——天秤座。對於長得好看的人會自動帶上濾鏡，總會覺得對方做什麼都是正確的，不撞南牆不回頭，不被傷害心不死。沒少在「顏控」這件事情上吃虧。
除了這一點，天秤也常常處理不好與異性之間的關係，既掌握不好朋友與戀愛之間的分寸，也分不清真心愛慕自己的人和虛有其表的人。所以，很多關係都是開頭很美好，結局一團亂麻，孽緣一段接一段。
雙魚座
雙魚，一個總高估自己「鑒渣」能力的星座，實則是孽緣專業戶。以為對方是真誠的，以為自己與眾不同，以為浪子會回頭…然後現實就是，受傷的只有這條魚自己。不管年紀多大，經歷多少次不順的感情，總是對愛情有那麼一絲不切實際的浪漫期待，骨子裡也總是被刺激吸引。這是雙魚天真的地方，也是雙魚的致命傷。
雙魚也容易受到旁人的影響，明明很愛，卻因為別人輕飄飄的幾句話就讓自己動搖。明明不愛了，也會因為對方的一再挽留而心軟。被孽緣一拖再拖，消磨了大好時光。
水瓶座
水瓶是一個隱藏的「宿命感」愛好者，有點虐戀癖。越是傷得自己很深的人，就越難以放下，能一再糾纏。遇到過不少愛情長跑的水瓶，跟初戀一談就是十幾年，吵架無數次，分手無數次，明明已經很清楚彼此不合適，還是一次次復合。
更好的選擇正擺在眼前，還是會莫名其妙的選擇那個讓自己沉淪的，越虐越愛，覺得沒什麼大不了的，一輩子這樣過也行。只能說風象的水瓶心思很難讓人摸透，戀愛時他們也全憑個人感覺行事。
【延伸閱讀】
【科技紫微網 】
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言