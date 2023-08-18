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天生吸渣體質！「3個星座」孽緣比正緣還多 雙魚總高估自己、水瓶越虐越愛

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吸渣體質？這幾個星座孽緣比正緣還多！(圖片來源：Shutterstock)
吸渣體質？這幾個星座孽緣比正緣還多！(圖片來源：Shutterstock)

老是覺得自己愛錯了人，帶有天生的吸渣體質嗎？科技紫微網這就帶你來看，哪些星座在感情上孽緣比正緣還多？請各位善男信女們，拿出星座命盤，對照你們的太陽或者是金星，只要有上榜一個就算喔！

天秤座 

一個總被外表遮蓋住雙眼的星座——天秤座。對於長得好看的人會自動帶上濾鏡，總會覺得對方做什麼都是正確的，不撞南牆不回頭，不被傷害心不死。沒少在「顏控」這件事情上吃虧。

除了這一點，天秤也常常處理不好與異性之間的關係，既掌握不好朋友與戀愛之間的分寸，也分不清真心愛慕自己的人和虛有其表的人。所以，很多關係都是開頭很美好，結局一團亂麻，孽緣一段接一段。

雙魚座

雙魚，一個總高估自己「鑒渣」能力的星座，實則是孽緣專業戶。以為對方是真誠的，以為自己與眾不同，以為浪子會回頭…然後現實就是，受傷的只有這條魚自己。不管年紀多大，經歷多少次不順的感情，總是對愛情有那麼一絲不切實際的浪漫期待，骨子裡也總是被刺激吸引。這是雙魚天真的地方，也是雙魚的致命傷。

雙魚也容易受到旁人的影響，明明很愛，卻因為別人輕飄飄的幾句話就讓自己動搖。明明不愛了，也會因為對方的一再挽留而心軟。被孽緣一拖再拖，消磨了大好時光。

水瓶座

水瓶是一個隱藏的「宿命感」愛好者，有點虐戀癖。越是傷得自己很深的人，就越難以放下，能一再糾纏。遇到過不少愛情長跑的水瓶，跟初戀一談就是十幾年，吵架無數次，分手無數次，明明已經很清楚彼此不合適，還是一次次復合。

更好的選擇正擺在眼前，還是會莫名其妙的選擇那個讓自己沉淪的，越虐越愛，覺得沒什麼大不了的，一輩子這樣過也行。只能說風象的水瓶心思很難讓人摸透，戀愛時他們也全憑個人感覺行事。

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