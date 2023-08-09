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說話惹人厭三星座！牡羊白目、獅子動不動惱羞、第一名挑剔又機歪

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人說話很難聽，一開口就是說不出好話，甚至是越說越尷尬。圖片來源/ingimage
有些人說話很難聽，一開口就是說不出好話，甚至是越說越尷尬。圖片來源/ingimage

有些人說話很難聽，一開口就是說不出好話，甚至是越說越尷尬，命理網站旺好運分享「這些星座原來說話很沒有藝術」，快看看都是那些人「一張嘴就惹人厭」。

第三名：牡羊座

牡羊座性格直來直往，對於說好話的天分本來就不高，但也因為這樣得罪了一票人，完全不太會做人，有時候說話太直接其實也不見得是最好的做法。

第二名：獅子座

獅子座其實很喜歡掌控大權，因為他們享受擁有權力的感覺，但他們本身也許沒有那個能力，如果有人想挑戰或質疑他們的權威，他們就會非常惱羞說出不該說的話。

第一名：處女座

處女座總是在挑三揀四，往往會因為追求完美，而對其他人口出惡言，甚至是用瞧不起的心態，這樣不僅搞得自己人緣很差，也會讓自己的形象有損。

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