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「踩著屍體往上爬」三星座！天蠍操弄人性、金牛自私鬼、這星座出賣朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為罵人示意圖。圖片來源/ingimage
圖為罵人示意圖。圖片來源/ingimage

人生想要出人頭地，可能需要不擇手段，甚至犧牲一些人性。搜狐網分享「三大星座心狠手辣、城府極深，總是踩著別人往上爬」，快看看都有誰上榜。

▎天蠍座

天蠍座眼光犀利，他們最自豪的就是「很會看人」。他們能通過別人一個眼神、一個動作，就看穿別人的小心思，知道怎樣對付這個人。

天蠍心思縝密，他們會極其自然設下圈套，操控別人，讓人不自覺掉入陷阱。頭腦一級棒的天蠍座，很懂得投別人所好，偽裝自己，再慢慢趁機擴展人脈，進而實現自己的目標，他們也很會利用別人的善良來成全自己。

▎金牛座

金牛是一個很自私的星座，自尊心極強。他們很擅長扮豬吃老虎，博取對方信任，再展開進攻。金牛座表面看起來溫和，但其實嫉妒心強，表面看來雲淡風輕，他們會在背地裡瘋狂和對方較勁。

如果你和金牛產生利益衝突，他們絕對只考慮自己，特別是遇到金錢問題，金牛可能變成另外一個人，甚至六親不認。

▎雙子座

雙子座看似人人好，但很少真心待人，所以真心朋友並不多。雙子交朋友的時候，會考慮對方有沒有價值。雙子深諳說話之道，有時候他們會利用人，也很擅長耍小手段，因此很多人即使被賣了，卻還在「幫雙子座數鈔票」。

雙子很聰明，每一步都深思熟慮，做完壞事也會善後，不留馬腳，這是他們高明之處。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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