唐綺陽星座運勢週報：射手事業出現突破口 水瓶戀愛方面可高調

星象影響：天王星停滯、火天三分、日金與天王星有相位、水星停滯

天王星停滯，當心突如其來的驟變，需提高警覺心。火天三分，注意用火用電的安全，設備要記得多檢查。日金與天王星有相位，經濟狀況受到影響，被包裝完美的事物，要小心其實是詐騙，眾人品味轉變，有機會拓展新視野。水星停滯，注意溝通不良、折返跑的事件發生，3C產品可能有故障問題。

12星座個別運勢：

金牛：當心過勞或疏忽影響健康，感情上姿態放低一點

巨蟹：職場跟海外或異國文化有連結，有遠距離戀愛機會

獅子：忙於修正過往事務，談戀愛避免活在自己的世界

天蠍：注意睡眠問題影響工作，多聽另外一半的意見

牡羊：工作別跟自己過不去，也別讓工作佔據感情生活

雙子：花時間處理員工或同事問題，感情上注意表達方式

射手：事業出現突破口，桃花運佳，態度和善更加分

雙魚：工作上多注意談吐打扮，要溫柔與另一半溝通

處女：工作勤能補拙貴人多，表達善意帶來更多桃花

天秤：職場上談定合作被看重，感情獲得另一半支持

魔羯：有長輩及貴人愛護，表現體貼在感情上更加分

水瓶：事業上可開創大膽些，戀愛方面可更高調一點