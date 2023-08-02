當心遇到慣老闆...紫微命宮有「這4顆星」耐操好用、吃苦當吃補

常聽到很多老闆、主管在抱怨，員工總是很難找，找到之後又不滿意。今天就跟大家介紹，命宮有哪些主星的人，是老闆、主管們眼中的「夢幻員工」。這裡所謂的夢幻，就是指耐操、好用，既不要求加薪，也不在乎加班，甚至連請假都很少，這麼任勞任怨的員工，紫微命盤裡一定有以下這幾顆星。

夢幻員工指數：70%

命宮有：天同

紫微命盤中有「天同」的人，一向認同「沒有功勞、也有苦勞」，只要老闆一句「這是公司規定、請他共體時艱」，即使他內心有千百個不願意，仍會默默扛下責任，力挺公司到底。

圖／旺好運提供

夢幻員工指數：80%

命宮有：太陽

紫微命盤中有「太陽」的人，很重視他人對自己的評價，會想辦法在期限內完成工作，目的只希望能獲得老闆的一句肯定跟讚賞。

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夢幻員工指數：90%

命宮有：武曲

紫微命盤中有「武曲」的人，韌性十足、抗壓性強。只要是上級交代的任務，使命必達、誓死完成。對他們來講，生活即工作、工作即生活。所以不用擔心這種員工會因為私人事情請假而致公務於不顧。

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夢幻員工指數：100%

命宮有：廉貞

紫微命盤中有「廉貞」的人，極度明確目標導向，只要事情沒有做得很完美，不用老闆開口，就會自動加班，甚至放棄休假，直到完成目標為止

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如果你是老闆，就要會善用以上這些命宮有天同、武曲、廉貞、太陽的人，如果要知人善任，可以技巧性地問起他們的生日跟時辰、但常樂老師也提醒，以上這些夢幻型員工雖任勞任怨，但不適合幫公司開疆闢土或改革，因為他們不善於衝撞體制。而如果你是員工有在榜上，也要適時提醒自己替自己爭取福利跟權益，不要讓自己淪為血汗勞工，接受老闆無情的壓榨！

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