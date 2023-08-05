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花天酒地「愛粉味」三星座！雙子愛玩、摩羯犒賞自己、這星座天性好色

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖片來源／ingimage
圖為示意圖。圖片來源／ingimage

有些男人潔身自愛，但也有些男就是人喜歡「粉味」，只要有錢就會花天酒地，連談生意都要有妹在場。命理網站旺好運分享「這些星座男竟然會花天酒地」，看看誰上榜。

▎第三名：摩羯座

摩羯男平時非常低調且沉穩，但他們非常喜歡帥哥美女，所以當自己有能力時就會想要出去玩，因為他們覺得這是平時努力工作所換來的賞賜，除非等到真愛出現，不然他們可能會糜爛在花天酒地的世界裡。

▎第二名：雙子座

雙子男的愛情觀是很前衛又大膽的，他們可以為了玩樂而忽視該在乎的人事物，因為新鮮感帶給他們內心更大的興趣，所以花天酒地的生活對他們來說是好玩又享受的。

▎第一名：金牛座

金牛男大多在感情上評價很不錯，有專情、貼心、理性等優良性格，但其實當他們事業有成且有能力之後，是很容易被外面的世界誘惑，加上金牛座本身就蠻好色，讓許多金牛座的老闆級人物天天上酒店消費。

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