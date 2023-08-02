台語俗諺／你鬼我閻羅、鬼仔騙鬼王 就是「職場諜對諜」

1、你鬼我閻羅。（《諺典》，頁272） Lí kuí guá Giâm-lô.

這句話主要是形容人與人之間相處的不信任感。你若是鬼，我就是閻羅王。閻羅王比小鬼厲害，不怕小鬼耍奸弄巧，亂施詭計。這句俗諺也可以形容「一山還有一山高」的情形，若你是如「小鬼」般的作怪，我就是「閻羅王」，自有辦法剋制你。

與之相似的有俗諺有：「你鬼我閻羅王。」（《俗典》，頁208）

此句俗諺尤其可以用在上司與部屬之間。古來君臣乃五倫之一，古人十分注重君臣之間的分際。現代人當然不必事事與古人相同，只不過在職場上，上司與部屬之間，除了相互之間的尊重之外，還有彼此之間責任的歸屬。若是上司與部屬之間互不信任，上司有這種「你鬼我閻羅」的心態，處處監視部屬，部屬也時時提防上司，如此的工作環境必定無法令人有歸屬感。與其如此猜忌，不如上司充分授權，充分信任，再依照各人職務來檢驗工作成效，如此或許可以營造一個較為良好的工作環境。

2、鬼仔騙鬼王。（《諺典》，頁412） Kuí-á phiàn kuí-ông.

根據《實用臺灣諺語典》的解釋，鬼仔騙鬼王是說下屬欺騙頭頂上司（陳憲國、邱文錫，1999：412）。

這裡的鬼王是指閻王。此句比起上句「你鬼我閻羅」而言，是較為嚴重的！上句是在一種不信任的狀態下所呈現出的猜忌關係，而此句俗諺已是下屬存心欺瞞上司，因此才引發這樣的不滿言詞。

我們若深思其中所隱含的意義，可以發現到，舊時臺灣勞資雙方是處於一種不平等的狀態：資方大多是站在剝削、控制的立場來對待工人，一如傳說中的閻羅王控制祂手下的「小鬼」一樣。小鬼對閻王不得有所違背，更不用說是「騙」閻王了，若是有哪個小鬼敢違背閻王的旨意，必定會受到嚴厲的處罰。而資方如同閻王，勞方有如小鬼，小鬼如何騙得了鬼王？舊時臺灣社會，上至政府，下至平民百姓，也是處在一種階級意識頗深的社會環境，若是有在下位者，膽敢不聽上位者的話，常會受到不公平的待遇。若是在一個民主公平的社會，應不致於會產生這種具有階級觀念的俗諺。藉由此句台語俗諺，或許可以約略明瞭以往百姓所受到的不平等境遇！

3、鬼仔摸閻羅王尻川。（《諺典》，頁411） Kuí-á bong Giâm-lô-ông kha-tshng.

這句俗諺是說小鬼竟然敢去摸閻羅王的屁股，比喻人膽子大，連頂頭上司都敢去招惹（陳憲國、邱文錫，1999：411）。

徐福全《福全台諺語典》（1998：634）則收錄為歇後語形式：「鬼摸閻羅王尻川——大膽」。本書在第三章城隍一節，解釋一則俗諺：「城隍爺的頭殼，你也敢挲。」與本諺亦頗為相似，都是在說小人物冒犯上級長官或是單位主管。

4、閻羅王出召單。（《諺典》，頁624） Giâm-lô-ông tshut tiàu-tuann.

召單即召集令，等於是死亡通知單。民間傳說，註生娘娘管人生，閻羅王管人死，閻王一出召單，小鬼就會來捉人，人就一命嗚呼。用來說明命中該絕（陳憲國、邱文錫，1999：624）。

《臺灣台語俗諺鬼神紀事》。圖／台灣東販提供

台語俗諺認為能為人上司者必定有其過人之處，才能成為他人之領導者，若是有下屬者不服，想要製造事端，欺上瞞下，甚或是攻詰上司，「鬼仔摸閻羅王尻川」的結果，可能會是「你鬼我閻羅」，終究難逃在上位者的制裁，也就是「小鬼」終究難逃「閻羅王」的手掌心，台語俗諺以「小鬼」與「閻羅王」的對比，可用來描述職場中上司與下屬的關係，也讓我們在現在的工作職場中有所借鏡。

而若是天命已到，「閻羅王出召單」，就是任大羅天仙也無力挽回了。這些台語俗諺，用一句話就可以將人情事故中的轉折，以直接、間接的方式表達出來，這也是台語俗諺深刻內涵的表現。

(本文摘錄自《臺灣台語俗諺鬼神紀事》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)