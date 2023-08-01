8月份生命靈數分析：3號人離脫單不遠了 5號人財務運勢停滯

引用五數指引作為八月的開端：

曲折是必須，生活中的彎道，是為了將適合的每個細項都引進生命裡，

不推拒且敞開雙手歡迎，無論是多看似無用的小螺絲釘，

不能少了哪個，缺一小角，都會無法前進。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：思路清晰卻難以向外大鳴大放的八月，對一號人來說難免有點厭世，雖然不致於溝通受阻，可也無法飛快進行，一切都在一種「比應有速度再稍慢一點」的節奏中；

凡事推展龜速、累積很慢，如果過度專注跟執著，就會產生莫大的壓力，這段時間若發現有很多雜事待辦，很多都是壓力衍生的，在下意識中不想閒下來的你，會不自覺的幫自己攬事上身，請務必幫自己守好界線，分辨哪些該為、哪些不該，在這段時間才能不費力的前進。

工作／學習狀況：事務繁雜，對一號人雖然可以消化得來，但其中夾雜了很多額外、不需要的工作，其實你心裡是明白的，但在不想打破表面和平的前提下，很可能對方沒發現，你也沒說，於是時間就這麼浪費掉了；

這段時間，比起照單全收，一號人更需要多開口，幫自己、也幫對方再度確認眼前的事「是否真有必要」就會省去很多麻煩，比起什麼都不問的過勞，如果你做好適時釐清、篩選事務的工作，那麼這段時間就會看到工作中，有其他值得深究、或是開發、改變的契機，從中會挖掘到的正面效益，不會讓你失望的。

往含金量高的工作前進？或是困於繁雜的事務性工作中被壓垮，選擇由你。

愛情：單身者在追求關係若想有進展，恐怕得拋開那些自我限制、自以為的深思熟慮，「我都知道所以我做出省力的決定」的心情，因為對你有興趣的人是存在的，可是因為你的想像，讓你只給出有限的資訊，跟有點應酬的對話，會讓對方覺得不得其門而入，就會停在原地、或很快就不了了之了。

比起自己腦補，實際相處一定會更有進度的八月，一號人的偶包若能小一點，就可以有所進展。

有伴侶者，在關係中感到對方有話不說、有所保留的壓力，讓你覺得雖在感情中，卻受困於寂寞的無力，一號人很可能在本週期打算以靜制動，希望狀況可以自己被排除，但這個思考方向卻完全行不通，越是保持距離，這種「雖然不壞卻沒有溫度」的感覺，就越發強烈。

如果你就在這裡，那麼該轉向了，主動靠近對方、說出你跟他都知道，但不說的問題，因為伴侶在本週期比你更不積極，如果想解決問題，那別再等了，主導權就在你手裡。

訊息指引：Resilience＋Disguise

他人的聲音，社會的制約，關上耳朵，不聽，

此刻的你需要做出屬於自己，而非別人期待的決定，

在往全新出發之前，得刷去那些因為受困留下的傷痕印記，

它們不會在你的明天裡。

生命靈數2

整體運勢：得本著良心、一本初衷的不卑不亢，才能迎來幸運的八月。

二號人在工作、人際上，其實都算是順利的，但這個順風，卻很可能讓你開始盲目樂觀，覺得反正運氣不錯，努力就可以少一點，或是甚至動起了遊走在規定邊緣的念頭，如果你做了這個嘗試，那也會立刻發現一試便破，順利不是免費的，最終還是得乖乖回到正軌；

本週期的你有許多跟人交流、發表意見的機會，得到舞台之餘，也請務必有所節制，才不會招致他人討厭，就算你不在意別人的看法，也得注意迴力鏢總是來得快又急，順逆境時態度都得一致，別忘了自己是誰。

工作／學習狀況：在專業上雖然順風順水，能有發表意見的舞台，就算不主動，也會被人大量徵詢的八月，讓二號人感到自己是有用的，但在愉快之餘，也不少關於你的流言紛傳，正負評價兩極；

因為言多就可能有失，所以二號人在發表個人意見之餘，最好還是要兼顧他人感受，除了主觀看法，別忘了納進客觀，偶爾順流而行，順勢而為，才不會讓風險都在自己身上，因為八月的險境，就在他人的評論中，或許不會帶來當下的損失，無礙這個月的光彩，但這些負評卻是會累積的，靜待運勢較低時才會發作，把榮耀與他人分享，會是更美好及安全的生存策略。

愛情：單身者不須太努力，因為日常、工作能見度提升的關係，對外發言的機會，如果你沒有逃走，就能被看見，本週期主動攀談的人不少，新的人際也活絡，可以從當中找到有共通話題的對象，但就如前述，你也可能因為終於遇到能對談的對象，不小心就說得太多，嚇跑對方，所以能再有後續的機率只有一半，得看二號人對於對談拿捏程度的好壞了。

適時掌握對話節奏，留給對方加入意見的空間，會是這段時間戀情能否發芽的關鍵。

有伴侶者，會有許多跟伴侶意見上的交流，多數都屬正面，但在其中也可能夾帶了一些「你覺得就是如此」的信念，因為太理所當然，就不自覺得強化、應要對方吞下去，而忽略對方意見的時刻，這個會帶來對方的不滿，可能一開始會有質疑跟抵抗，但若持續下去，則會變成無聲的抗議。

交流意見雖美，但別忘了也要保留對方說不的空間，適時的讀空氣，會是二號人在這段時間需要努力的方向。

訊息指引：Support＋Retreat

保留一點餘裕，讓你以外的其它聲音，能有棲身之地，

別佔滿空白，別塞滿空隙，生命需要再多一點點的空間，

才能納得進你以外的，你的每個在意。

生命靈數3

整體運勢：與人頻繁往來的八月，遇到蠻橫不講理的人也變多了，雖然互動良好的關係仍佔多數，但這些小小的被壓制、不順，還是讓三號人的心情受到一些影響，可是若把焦點放在這，糾結也無法解決現況，只是徒增失落感，與其盯著這些問題想找出答案，更適合放下它，把目光移向其他地方；

本週期會與期待中的人搭上線、或跟舊友取得聯繫，都是你更值得期待的面向，久別後的重逢、或是終於講上話、搭上線的愉快，都不只當下，只是開始而已，如果你心中有牽掛許久，卻不知道該如何接近的對象，也很適合以此刻做為邀約的時間點，會有意料之外的收獲。

工作／學習狀況：本週期相當忙碌，這段時間也可能面臨上司、業主等地位高於你的人，對你提出不合理的要求，三號人深知這是對自己能力的認可，但認可仍不等於你就該接受不合理的對待，或一再的刪改、無上限的修正，事實上這段時間的忙碌，一部份是必須，但有更大一塊，是來自你的默許，才讓自己分身乏術。

面對伴隨著巨大壓力的認可，你仍有權為自己維持權益，並且設立底限，退讓無法讓事情變得順利，說清楚才會，如果你期待在這段時間有更好的表現，那麼，是時候展現你的專業了，就算你要教育的是比你握有更多資源的對象，也不宜退縮。

愛情：單身者可能藉由他人介紹，而出現心儀的對象，如果旁人都不知道你正渴望愛情，你的明確表態就很重要了，適合與人有交流，在交流間也容易博得好印象的八月，找到正緣桃花、能進入交往階段的機率高於日常，幾乎只要夠主動、不要臨陣退縮或預設一堆立場，保持開放的心，離脫單就不遠，是能覓得良緣的好時機，務必好好把握。

有伴侶者，在關係中會覺得兩人有說不完的話，在許多事情都有共識的狀態下，交流相當順利，但同時也會面臨伴侶有時過於強勢、佔有慾太強的問題，這時候不想破壞美好氣氛的三號人，很可能就選擇吞下抱怨、假裝自己也很樂在其中，但這些卻很可能成為關係中日後的地雷，如果你希望關係能夠長遠，這樣的不快就不宜累積；

換個角度，其實在氣氛愉快時，你提出的要求、表達的情緒，都是更容易被接住的，該說的都要說出口，不宜放任對方、或略過問題。

訊息指引：Epiphany＋Obstacle

眼見的此路不通，非真正的阻礙，無須試圖解開，

比起做點什麼，我們只需要挪動角度，就會看到尚未到來的未來，

比想像更近，不需要追，它已經來。

生命靈數4

整體運勢：與外界溝通不良的八月，四號人似乎沒有發現這個問題，自我感覺良好，會帶來更多被拒絕、抱怨、跟他人找不到共識的狀況，如果覺得各處都有點行不通、大家反應冷淡、提了意見總是一片靜默，可別把這些做太正面的解讀，事實上四號人在他人的反應中，仍是能知讀到眼前狀況是有問題的，只是假裝這件事不存在而已；

那些過份自我感覺良好的背後，其實是因為不想改變，雖然停留在原地不動，看似暫時也不會有損失，但焦慮感卻是紮實的影響著生活品質。

工作／學習狀況：在專業上因為溝通問題，遲遲找不到共識，或無法理解工作指令、該修改的地方，因而利益減損，成果不佳，這些問題似乎已經不是短期狀況，而是長時間的累積，只是在這個時候一次爆發了而已；

雖然四號人並不會面臨直接被指責、或是撤換的問題，但是堅持己見的結果，是兩敗俱傷，看似能依自己意志完成該完成的方向，但知道實際上對方並不滿意的低落感，仍會持續的在心裡發酵。

其實本週期只要願意看到問題，放下無謂的尊嚴，就不需要總與事倍功半的低落待在一起。心情的晴朗與否，向來都由自己決定。

愛情：單身者因為看起來太難以接近，旁人覺得你狀態成謎，在資訊太少，你又刻意營造了神秘感的前提下，幾乎是沒有桃花運的，但四號人卻仍可能有誤判、覺得對方可能就是自己猜想那樣的傾向，如果只是想想便罷，但若真的依此付諸行動，就會碰得一鼻子灰，被冷處理或直接白眼。

是不是誤會了什麼呢？比起營造一個氣場，四號人更需要先有正常的交談，一切都需要依循正常步驟，才會有可能前進。

有伴侶者與伴侶交流不順，伴侶的拒絕溝通、不理、疏遠，都是本週期會上演的經典場面，但就如前述，四號人的「拒絕承認問題存在」是無所不在的，雖然關係的拉遠，會讓你覺得問題真的不存在，一切就可以如想像中的平靜，但得注意，這個平靜很可能會就這麼下去；

如果希望可以繼續，那麼裝睡顯然一點也不可行。

訊息指引：Abundance＋Resilience

宇宙從不曾虧待，它總是給得更多，關於所有你所期待，

只要別忘記打開門，還需要按下按鍵，明天才會來。

生命靈數5

整體運勢：財務運勢停滯，生活的安定度也大大降低，需要更多支出的本週期，卻沒有更多的收入來平衡，但五號人生活並非全無機會，而是不想妥協、麻煩他人的堅持，讓物質上有點捉襟見肘；

其實本週期有許多人、資源，對你的支援意願都頗高，只需你說一句，眼前的困境馬上就不成問題，這段時間的你若的確需要幫助，不如勇敢開口吧～

你會得到眾人的善意，也會讓這段時間小小的卡關可以順利度過，至於考慮形象、或是不想低頭的骨氣，都可以先省下來，因為對你伸手的人，從來都不在意這些。

工作／學習狀況：在專業上似乎也坐困在某個自己給自己訂的規則中，不可動彈，但八月份的進度已經明顯慢了下來，效率不彰，把時間都花在無效事務上的五號人，會因此錯過不少好的機會、或是把事情做得更好的機會；

事實上這段時間運勢不錯，有人拋出好的邀約跟合作，也有人看中你的才華，但就是跟你預想的細節不太一樣，五號人需要的是「願意做點沒想過的事」就可以開啟幸運跟順利的大門。

這段時間的機會，一開始的確看起來對你不一定有益，甚至初期看來有點麻煩，只要願意先接觸，積極提出自己想要的方向來修正，請不要放棄溝通，事情都會往更好的地方前進。

愛情：單身者在八月，有點厭世，看誰都不太順眼，這會讓你自帶一個強大的保護罩，本週期旁人雖對你有興趣，卻無法接近，甚至會有點怕你。

這時候需要五號人放鬆一下心情，不要事事帶著防禦，預設立場都先拿掉，聽聽別人要說什麼吧！先讓別人不怕跟你攀談，多點親和跟微笑，代替24小時掛好掛滿的「幹嘛」招牌表情，就是開啟桃花的第一步。

事實上喜歡你、想接近你的人是有的，如果你沒看到，肯定是殺氣太重了，笑一笑吧！

有伴侶者在本週期，跟伴侶相處的時間變少，需要分隔兩地，或是各自因為生活各種安排，時間調度上總是挪不到一起，所以需要把握更多不同的機會交談，別再堅持什麼都非要拖到見面、或有時間再說，因為實際上時間真的沒那麼多，一拖再拖，最後就忘了、不說，對兩人感情雖不會有立即的影響，但扣分於無形，往負面累積總是不好。

為了避免有太多積怨，當個願意靈活調整的人，接受當下的狀況，做出不同的應對，分享生活，別只維持著表面的和平。

訊息指引：Meander＋Mystery

曲折是必須，生活中的彎道，是為了將適合的每個細項都引進生命裡，

不推拒且敞開雙手歡迎，無論是看似多無用的小螺絲釘，

不能少了哪個，缺一小角，都會無法前進。

生命靈數6

整體運勢：各種行程更改事件頻傳的本週期，六號人更需要幫自己穿插、預留更多空白的時間來調度，雖屬混亂，卻是預先安排就能避開的，請盡可能把行程排得鬆散一點，就可以趨吉避凶；

生活中因為變因增加、你不能掌握的細項也變多了，需要更多的靈活來應對，但六號人卻沒辦法很快跟上，所以能完成的事項變少，額外的支出也變多，不只時間，可能荷包也要有所準備，才不會手忙腳亂。

所幸多只是「混亂、更改、一改再改」可最終事情都會在不停的修正中，找到平衡，八月不算差，但需要多一點耐性就是。

工作／學習狀況：在專業上可能遇到新的挑戰，是現在的技能跟所學不能應付的，八月份利於學習、也到了必須再進修的週期，在工作上需要即學即用、見招拆招的靈活，但是六號人在這段時間卻不太能意識到「現在需要反應快一點」，無論是進修、或是調整節奏，似乎都非得等到最後一刻、不得不了，才會採取行動，於是帶來一些混亂。

但這些都是可以省下來的，如果你提前安排、不要拖延、早點跟上的話，那這些「學習」就不會只淪為應用在當下的救火，更能有系統的進到大腦中，變成日後都可用的基礎技能，在吸收相對快的本週期，六號人需要多一點規畫，就可以讓付出的都加倍回收。

愛情：單身者，因為動態不明，貌似太過安定的你，很難成為別人心中的一道菜，在別人眼裡看來，不是已有交往對象、不然就是對此不感興趣，如果六號人想突破單身，得積極的改變現況，化被動為主動，主動開啟話題、主動拋出善意，都是這段時間必須用點力的地方；

有足夠改變的力道就會得到回應，但也不宜追得過急，學會自然輕鬆的在對話間投接球，是你擺脫單身的第一步指引。

有伴侶者，在與伴侶相處間，有許多看彼此不順眼的地方。

是的，不只是對方看你，你看對方也不怎麼好，不過卻沒人打算直接說出口，這會讓關係變得有點僵、有點奇怪，若沒有積極把這件事拿出來討論，很容易就會讓兩人都把焦點放在其它地方，雖不致於直接外遇、分手，但是機率仍是存在的，如果你其實很在意某些事，那就不要再等、再逃避了，該做的是提出跟解決問題，不是假裝沒事就可以。

訊息指引：Moon＋Combustion

直覺會帶你往正確的方向去，線索向來不在外境、不在誰那裡，只在心裡。

別忘了傾聽，在迷惘時那斷斷續續但已十足清晰的指引。

生命靈數7

整體運勢：在行動之前，需要三思、等待，如果沒有百分之百的把握，就請七號人待在原地的時間拉長一點吧！

八月份的你容易被情緒趨使，再加上外在環境有諸多混亂，讓你因為情急、想挽救局面而投入戰場，但這些行動通常也無法及時拯救或改變什麼，還容易讓場面因為有其他變因加入，變得更複雜，所以在本週期，遇到了覺得「天啊怎麼辦？我要馬上____」的事物，請先停在原地就對了。

因為這段時間的狀況，多不是你加入就會變好的，事態跟緊急狀況，都會自己找到出口。

工作／學習狀況：在本週期前段，專業都處於失火與救火狀態，事多繁雜，而且每一件都很急，聽起來雖然不妙，不過你得想，因為每一件都有夠急，那就不急了，因為實在不是你加快速度就可以改變的局面，在緊急強度都一樣高的狀態下，你還是只能依照你原本排定的進度來進行，會是最理想的狀態；

能被處理的，就被處理，不能被處理的，也會自己找到出口，最怕是七號人跟著慌張，就會又累、又添亂、又沒把事情解決。

希望可以順利度過八月，七號人不需要是千手觀音，只要學會淡定。

愛情：單身者在本週期易有爛桃花，因為人際紛雜、跟人的互動被迫變多，當然也會認識新的對象，或跟他人有密集交流、甚至可能需要併肩作戰，因為共患難而產生一種革命情感，讓你誤以為這就是愛；

但這真的不是愛，救急跟一起受困的狀態結束後，其實會看到這些人跟你各方面都太是同類，可這個時候要退就太慢啦，本週期另外出現的一群，是伸出援手的，若想拓展人際圈，這裡才是正確的方向，不過這段時間都屬於「先有交集」的階段，發展得留待後話，對於進展過於快速的故事，你得緩一緩腳步。

有伴侶者在關係中，與另一半會有許多觀念上的紛歧，讓你跟對方都常感困惑，可能還會為此大吵個幾次，也都是很正常的。

這可以視為是磨合的過程，無論交往或在一起多長時間，總是會有這樣的週期，意見不合跟情緒，都是必然，而非分手警訊，請不要一時慌亂就用退讓、或是忍耐、逃避來處理問題，你可以說、可以有情緒、但也要記得把話講完整，別淪為只是純發洩情緒，那這些爭吵就是促使兩人能有更多共識的加分題。

訊息指引：Reflection＋Vulnerability

別坐困在俗世的混亂裡，別矇上眼睛，

往心裡去，你會知道只需緩，不能急。

生命靈數8

整體運勢：外在運勢看好，人際互動活絡，對八號人來說，是在物質跟人脈上都相當有斬獲的週期，會有很多人主動對你提出有用的建議、或是合作邀約、應酬都不少，之前蘊釀、觀望很久的想法，也終於有舞台可以實現了，機會雖好，但其中仍有不少是帶著窺探、佔小便宜心態的人；

因為本週期過於順風順水，很容易讓八號人一個不小心就太樂觀以對，誤踩合作地雷，會讓你在這段時間的好心情大打折扣，但這個風險是可以預防的，請八號人在前進發光之餘，不要忘記要保持謹慎即可。

工作／學習狀況：八月的好運，特別大量的展現在工作上，對於正在學習階段、或需要團隊合作的你，會因為得到同事、同學的支持，工作氣氛愉快，也會得到滿意的成果，溝通過程也都能順利取得共識，但仍需注意資源的交流，是否是公平的，因為最終都能做出滿意的成果、打好基礎往前進，但氣氛的好壞，就取決於你資訊交流、資源給予的恰當性；

倒不是要你當個計較的人，而是若在過程中，八號人若不小心出了太多力，顯得太刺眼，是會招來嫉妒的，成功之餘會伴隨著小人背地中傷、或直接對你情緒勒索、擺爛的事件，就有點可惜了，若是能掌握好這個環節，光芒共享，會讓美好更純粹。

愛情：單身者在追求新關係上，若目前無特定對象，可以從日常生活的同學、同事尋找，或請他們轉介紹，這段時間放出的消息，都比平常更容易得到回應，桃花的多寡，取決於八號人主動的程度，只要夠積極，就可以往前進一小步，讓沒對象的開始有選擇、有模糊對象的，則是能有更多的互動機會。

所以運勢是有了，但要有你本人的協力，只是等著看著，別人是不會主動送上門的喔！

有伴侶者，在關係中能感受到對方對你的在意，但這個在意，的確有可能是溫情的照顧、想見到你等等甜蜜的橋段，但愛得太深期待過高，當你沒有做出一樣熱切的行動，也會有恨糾葛在其中，對方熱切想愛的期待，太過熱切，對你來說也會變成一種壓迫跟情勒，可說是愛恨交織、愛得用力但又有點窒息的時刻，建議八號人在能回應時可以更積極點，或不想積極，可能也得明確交待原因（雖然還是很可能不被接受，但講比不講需要付出的代價會少一點）才能讓甜的比例提高，嗆到的比例降低。

訊息指引：Relationship＋Upheaval

關係如鏡，映照出內在的混沌，與所有本不該模糊的這裡與那裡，

清楚的界線是必須，別遺忘那本該有的份際。

生命靈數9

整體運勢：心態倦怠，比起做些什麼，更想休息的八月，不要勉強，就休息吧！

九號人在這段時間，也會發現某些人或事，是自己無法改變的，但不完全等於事件進展不順利，很可能只是沒有依照你想像的進度進行而已，如果能放下對細節步驟的堅持，順著事情或對方原有的意願發展，你會發現之前如何努力都無法解決的問題、達不到的願望，莫名奇妙的在鬆手之後，好像自己長出了生命，你以為問題少了你的介入就會失敗，但事實上，很可能是你收起干涉才會成功。生命強迫你放下控制，然後會把你想要的帶到你面前。

工作／學習狀況：這段時間也是他人看到你的才華，打算對你挹注資源的時期，但與此同時，九號人會發現，比起說好運，你面臨的更像是一個艱難的考試，因為與上層、給予資源者溝通困難，讓你在這段時間很是心累。

而且可能越是努力說服，對方越是想對你展現「我才是老大，應該聽我的」的意志，造成更多困難，比起互相消耗的意見，不如先放下堅持，用傾聽、順流的態度，讓出空間，給你的客戶、業主、或是上司老師，全然的發揮空間，就由他們盡情的說吧～

說不說得出一個結論，都不是重點，重點是你給了足夠的尊重，他們講夠了，就會指示你上場了，這時候才是你發揮功用的時刻，前面多餘的、用來抵抗跟證明自己的用力，就可以省下來了。

愛情：單身者在追求新關係上，會有突破性的進展，桃花運勢旺，突然出現可以的、有感覺的對象，可是卻不太好接近，忽冷忽熱，也會讓九號人感到懷疑自己、懷疑人生；

其實這段時間出現的對象，你直覺會知道「就是這個人」不過他們可能在交際、戀愛方面，都拿捏不好自己的心意，不知道如何自處，如果你要跟著他們的情緒反覆，那鐵定是地獄般的折磨，這段時間出現的對象，請採取放養政策，不理，就是最能讓對方主動向你靠近的要訣。

有伴侶者在關係中，一樣面臨挑戰，伴侶可能先做了一堆有心的承諾，卻無法實現、一再拖延，挑戰你的耐性，在關係中爭執不少，吵到要分開之類的事件，更是不意外、極可能發生的，如果真的結束，那或許也算好事；

因為這段時間是關係重新再來的關鍵時刻，之前不面對、不提出的問題、不明確的你自己及對方的心意，終於最後口頭要宣告結束時，答案都清晰了。

因為你的下定決心切斷，讓對方跟你都重新審視眼前這段關係，或許才會發現還是想繼續，因為這樣，必須面對跟解決問題，幸運的話，逆境才是將你們推往順境的最大推力。

訊息指引：Reincarnation＋Blocked

又回到了這裡，那停滯不動，那毫無聲息，一切都仍在原地等你，

釋放僵固執念之後才能解開的謎底，不在緊握的手裡。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。