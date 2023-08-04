紫微命宮主星看適合工作？誰是你貴人？殺破狼要衝第一線 業務最適合

近期有很多新鮮人茫然徬徨不知該選擇哪種工作方向？其實除了選產業、選公司外，剛入社會時的主管跟老闆也很重要！他可能會是你的貴人或標竿，對你一輩子的工作態度跟職涯發展具有一定的影響。今天就透過「紫微識人術」來跟大家分享，你適合的主管跟老闆類型是什麼？找工作時，老闆主管在評估你，你當然也要觀察他們啊！跟對人，對你日後發展有很大的關連性，希望大家都能找到屬於自己的舞台。

一、命宮有七殺、破軍、廉貞、貪狼坐命者

這種殺破狼的格局，面對人生第一個職場，很希望有一番作為，絕對不希望找到一家公司只是為了養老。有這種命格的人，企圖心很強，想賺錢、死不放棄，人生的第一份工作很適合從業務開始。

屬於七殺、破軍、廉貞、貪狼坐命者，貴人會是仍然在第一線衝鋒陷陣的主管老闆。通常在第一線遇到的挫折問題最多，每天都在解決問題。跟著這樣的老闆可以幫助自己培養面對挫折、自我反省的態度和能力。

圖／旺好運提供

二、命宮有紫微、天府、武曲、天相者

這類型的人適合指揮調度的工作，但二十出頭的畢業生還沒有這樣的磨練，要如何找到適性的工作？其實擁有完整訓練的銀行或餐飲業者，它們尋找的儲備幹部，就很適合紫微、天府、武曲跟天相者應徵，想要有思考面也有執行面，儲備幹部的一步步歷練對這類命宮的人最有幫助。

你們的貴人會是已經退居第二線的老闆或中階主管。他們有50%時間在第一線作戰、有50%時間在領導帶人。跟著他們可以鍛鍊領導統御、擔負責任的態度和能力。

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三、命宮有太陽、巨門、天機者

這類人的人格特質，喜歡出一張嘴發號施令，敢講且講話會講得很漂亮，生意可以做到外太空，善辯又愛硬ㄠ，渴望自己進入領導階層，但若沒有經過一番磨練，很難得心應手，也會叫不動底下的人。擁有太陽、巨門、天機坐命的新鮮人，建議可以進到人資部門，就有機會處理很多「人」的事，並參與績效考核制度的建立，以便有一天可以當老闆的參謀或幕僚。

這類新鮮人若進入人資部門，比較有機會接觸到他們的貴人，就是已在高階的主管老闆。這些主管有70%的時間在規劃佈局、30%落實盯緊進度。跟著他們可以學習策略謀劃、落實執行的態度和能力。

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四、命宮有太陰、天梁、天同者

這類新鮮人的特質是喜歡穩定跟團體合作，很適合當秘書或特助，並要懂得主動積極爭取，才有機會接觸到你的職場貴人，那就是幕後的大老闆、或是接近頂層的主管。這些主管大部分都在都在處理人的問題、及面對承受同業競爭的壓力。跟著他們可以累積格局遠見、與人交際相處的眉角，並增加你的抗壓性。

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