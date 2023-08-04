快訊

黃子佼下午現身北檢應訊 恩師張小燕吐9字

遭爆強吻、拍攝少女裸照 黃子佼今被搜索下午送北檢複訊

澳洲羽賽／麟洋配、楊肉盧晉級男雙4強 力拚冠軍賽會師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紫微命宮主星看適合工作？誰是你貴人？殺破狼要衝第一線 業務最適合

旺好運／ 常樂老師
圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage

近期有很多新鮮人茫然徬徨不知該選擇哪種工作方向？其實除了選產業、選公司外，剛入社會時的主管跟老闆也很重要！他可能會是你的貴人或標竿，對你一輩子的工作態度跟職涯發展具有一定的影響。今天就透過「紫微識人術」來跟大家分享，你適合的主管跟老闆類型是什麼？找工作時，老闆主管在評估你，你當然也要觀察他們啊！跟對人，對你日後發展有很大的關連性，希望大家都能找到屬於自己的舞台。

一、命宮有七殺、破軍、廉貞、貪狼坐命者

這種殺破狼的格局，面對人生第一個職場，很希望有一番作為，絕對不希望找到一家公司只是為了養老。有這種命格的人，企圖心很強，想賺錢、死不放棄，人生的第一份工作很適合從業務開始。

屬於七殺、破軍、廉貞、貪狼坐命者，貴人會是仍然在第一線衝鋒陷陣的主管老闆。通常在第一線遇到的挫折問題最多，每天都在解決問題。跟著這樣的老闆可以幫助自己培養面對挫折、自我反省的態度和能力。

圖／旺好運提供
圖／旺好運提供

二、命宮有紫微、天府、武曲、天相者

這類型的人適合指揮調度的工作，但二十出頭的畢業生還沒有這樣的磨練，要如何找到適性的工作？其實擁有完整訓練的銀行或餐飲業者，它們尋找的儲備幹部，就很適合紫微、天府、武曲跟天相者應徵，想要有思考面也有執行面，儲備幹部的一步步歷練對這類命宮的人最有幫助。

你們的貴人會是已經退居第二線的老闆或中階主管。他們有50%時間在第一線作戰、有50%時間在領導帶人。跟著他們可以鍛鍊領導統御、擔負責任的態度和能力。

圖／旺好運提供
圖／旺好運提供

三、命宮有太陽、巨門、天機者

這類人的人格特質，喜歡出一張嘴發號施令，敢講且講話會講得很漂亮，生意可以做到外太空，善辯又愛硬ㄠ，渴望自己進入領導階層，但若沒有經過一番磨練，很難得心應手，也會叫不動底下的人。擁有太陽、巨門、天機坐命的新鮮人，建議可以進到人資部門，就有機會處理很多「人」的事，並參與績效考核制度的建立，以便有一天可以當老闆的參謀或幕僚。

這類新鮮人若進入人資部門，比較有機會接觸到他們的貴人，就是已在高階的主管老闆。這些主管有70%的時間在規劃佈局、30%落實盯緊進度。跟著他們可以學習策略謀劃、落實執行的態度和能力。

圖／旺好運提供
圖／旺好運提供

四、命宮有太陰、天梁、天同者

這類新鮮人的特質是喜歡穩定跟團體合作，很適合當秘書或特助，並要懂得主動積極爭取，才有機會接觸到你的職場貴人，那就是幕後的大老闆、或是接近頂層的主管。這些主管大部分都在都在處理人的問題、及面對承受同業競爭的壓力。跟著他們可以累積格局遠見、與人交際相處的眉角，並增加你的抗壓性。

圖／旺好運提供
圖／旺好運提供

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

紫微斗數 職場 老闆

延伸閱讀

當心遇到慣老闆...紫微命宮有「這4顆星」耐操好用、吃苦當吃補

殺破狼週運勢／白羊拿高薪機會出現 獅子情感狀態紛亂

2023鬼門何時開？命理專家點名「3星座當心」13項禁忌曝光

【雙星組合2.0】紫微七殺 – 御駕親征的皇帝，有必要這麼辛苦嗎？

相關新聞

3大星座選麵包不選愛情！她不找愛人「只挑適合的人」結婚

愛情與麵包是兩大抉擇難題，尤其現代生活經濟壓力越來越大，想跟心愛的人結婚再也不是一件簡單的事。陸網《搜狐》分析「選擇麵包而非愛情」的三大星座，包括金牛座、巨蟹座、獅子座。除非另一半的外在條件符合要求，能讓未來生活有所保障，否則金牛座不會將愛情做為結婚的唯一理由，而是會選擇適合的人。

紫微命宮主星看適合工作？誰是你貴人？殺破狼要衝第一線 業務最適合

今天就透過「紫微識人術」來跟大家分享，你適合的主管跟老闆類型是什麼？找工作時，老闆主管在評估你，你當然也要觀察他們啊！跟對人，對你日後發展有很大的關連性，希望大家都能找到屬於自己的舞台。

每日星座運勢／天蠍有好的投資計劃 可在今天實行

2023-08-04牡羊座短評：工作快樂，但是財運不樂觀。【整體運★★★☆☆】有伴侶的人和異性朋友交往要把握分寸，以免對方吃醋、鬧彆扭。精力旺盛，雖然工作難得完美，但是自己能明顯感受到工作能力的提高。

個性孤僻！總喜歡「獨來獨往」的3大星座 水瓶很享受、天蠍生人勿近

有些人喜歡熱鬧的感覺，朋友都環繞左右，但有些人反而喜歡獨來獨往，比較重視朋友的質量，會選擇性的來往，也不隨波逐流，把更多的時間用來充實自己，憑實力成為贏家。「搜狐網」運勢專欄也列出了3大星座具有這種潛質，一起來看有誰上榜了吧！

下一個Kelly a？「公主病」女生5面相特徵 男人看到快逃！

通常有公主病的女性都自尊心高、自我感覺良好，情緒敏感，不會控制脾氣，總是希望別人達成自己無理的要求！來看看以下這5種面相特徵，都是公主病的高危險群喔！

「超會自作多情」三星座 天秤自戀、牡羊熱情、第一名幻想王

有種人戀愛總是腦補，「她（他）這樣做，一定是因為愛上我了吧！」。但究竟別人是真的有那個意思，還是你想太多了，命理網站旺好運分享「這些星座真的很愛自作多情」，快看看哪些星座超級戀愛腦，不用真的追求他們，他們就會「自己攻略自己」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦