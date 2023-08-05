「天使數字」是什麼？生活中重複數字...這是宇宙要告訴你的話
天使數字常見在生活當中，指的是1111.2222.3333....9999等重複數字。許多科學家如特斯拉也是數字的信仰者，星座專家米薩小姐分享「天使數字」代表的意義，快看看宇宙對想對你說什麼話。
舉例來說，你可能經常在生活中看到同樣的數字序列，也許是車牌號碼、航班編號、發票序號，或是電話號碼等等，這些重複出現的數字都是來自天堂的信。
Q:天使數字是什麼？
A:是一種頻率振動的環境，當你跟他相遇，代表你正在這種振動的環境當中。
Q:天使數字真的有很多天使嗎？
A:振動發生在所有的事件、物品、存有當中，並不是真正哪一位靈性的角色（不然這世界上也太多天使飛來飛去了吧）。
Q:天使數字是迷信嗎？
A:通曉數字的人，都深愛數字碰撞出來的含義，並將對數字振動的選擇落實在生活當中，像是特斯拉、數學家之父畢達哥拉斯。
是不是迷信不重要，重點是你可以增加觀看與理解這世界的方式，以及發覺整個環境正在與你交流著什麼，進而回看自己目前的狀態。
◎本文內容已獲 米薩小姐的星座塔羅 授權，未經同意禁止取用轉載。
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