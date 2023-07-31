唐綺陽星座運勢週報：魔羯職場有突破 1星座財運佳「成就感十足」
【唐綺陽星座運勢週報7/31-8/6】
星象影響：金土海冥四星逆行、水星火星趨近、火木三分相、日海135度
金星、土星、海王星跟冥王星四星逆行，處理過往不足之處，懷舊風興起。水星火星趨近，言語表達更直接犀利，提升工作效率，處理員工及細節問題，開始出現不同的聲音，眾人懂得探討與辨別。火木三分相，關注討論職場上的分工、報酬，對於價值觀有個人看法。日海135度，藝文活動興盛，出遊多注意安全。
12星座個別運勢：
白羊：職場上轉移注意力，不合拍的桃花讓氣氛尷尬
巨蟹：避免情緒低落影響健康，好好處理工作的不愉快
獅子：工作量大注意體力負荷，另一半的要求須斟酌進行
天秤：在職場上無法選邊站，感情上學著排除低氣壓
雙子：職場上勿急躁多聽他人意見，需消除對象的不安全感
射手：工作上有選擇困難，與另一半慢慢摸索相處方式
魔羯：在職場可更活躍或突破，個性親切有更多桃花
水瓶：遇犀利女貴人，男生有年長對象，女生避免強勢
金牛：周遭有貴人，表達善意與支持，幫助完成目標
處女：財運佳，提升生活品質，工作忙碌成就感十足
天蠍：對未來提案躍躍欲試，職場適合擬訂長遠目標
雙魚：工作結案可鬆口氣，感情上互助及務實很重要
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