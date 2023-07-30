占星10大行星的意義？月亮看情緒、水星看工作、愛情和性看這兩顆星
常常看到月亮、水星、金星星座⋯，實在不懂什麼意思，就算到處爬文，也看不懂玄妙的句子到底在講啥？米薩小姊姊我用獨一無二的觀點分享給你行星們真實的能量與原貌，就像我一直說的：沒有什麼行星是災星，都是你身上的呈現與資源。
這一次，真正了解你的行星星座🪐
·太陽星座：人生目的的屬性，支持你實踐自我完成的最大資源
·月亮星座：對自己人的樣子，處理情緒的習慣
·水星星座：工作中的樣子，天賦的使用方式
·金星星座：對愛的偏好，在這樣的狀態中很有魅力
·火星星座：力量的表現方式，包含脾氣、性慾、動力、勇氣
·木星星座：自然的能拿到好運，因此更想深加探索的地方
·土星星座：感受到壓力，但穿越的話人生會大幅成長
·天王星星座：不想被管束、嘗試用新的方式來呈現該宮位/星座主題
·海王星星座：沒理由的願意奉獻並不計較代價成本
·冥王星星座：將時代集體意識轉化成個人能量的位置
◎本文內容已獲 米薩小姐的星座塔羅 授權，未經同意禁止取用轉載。
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