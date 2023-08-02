三星座天生明星！天蠍魅力無窮、雙子口才一流、這星座就是愛秀
許多人都有明星夢，但卻不是每個人都適合走星路。命理網站旺好運分享「這些星座就是有當明星潛力」，有三個星座上榜，其中有個星座天生愛表現，是當明星的不二人選。
第三名：天蠍座
天蠍座有一種非常獨特的魅力，他們不僅能維持自己的顏值，也能吸收負面能量轉為力量，更能在最重要的時機點，做出最正確的決定，這在娛樂圈是非常重要的一件事情。
第二名：雙子座
雙子座常常被認為三分鐘熱度，那是因為他們需要新鮮又特別的事情，而明星這份工作對他們來說不僅新鮮，還能把很多他們擅長的社交、口才等方面發揮得很好。
第一名：獅子座
獅子座有一個非常喜歡表現的性格，更喜歡成為萬眾矚目得焦點，因為他們好勝心很強，又很希望自己能成為最特別的人，因此就會想要努力地去成為自己想成為的人。
(聯合新聞網實習編輯李念庭/整理)
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言