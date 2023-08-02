三星座天生明星！天蠍魅力無窮、雙子口才一流、這星座就是愛秀

許多人都有明星夢，但卻不是每個人都適合走星路。命理網站旺好運分享「這些星座就是有當明星潛力」，有三個星座上榜，其中有個星座天生愛表現，是當明星的不二人選。

第三名：天蠍座

天蠍座有一種非常獨特的魅力，他們不僅能維持自己的顏值，也能吸收負面能量轉為力量，更能在最重要的時機點，做出最正確的決定，這在娛樂圈是非常重要的一件事情。

第二名：雙子座

雙子座常常被認為三分鐘熱度，那是因為他們需要新鮮又特別的事情，而明星這份工作對他們來說不僅新鮮，還能把很多他們擅長的社交、口才等方面發揮得很好。

第一名：獅子座

獅子座有一個非常喜歡表現的性格，更喜歡成為萬眾矚目得焦點，因為他們好勝心很強，又很希望自己能成為最特別的人，因此就會想要努力地去成為自己想成為的人。

(聯合新聞網實習編輯李念庭/整理)

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