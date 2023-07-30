最不會哄人的星座！金牛裝沒事、獅子不低頭、「不是公平」天秤堅持這件事

感情當中常常會發生爭執，這時你可能會生悶氣、等對方來安慰你，但有時候卻怎麼等都等不到！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』最不會哄人的星座到底是誰呢？不要自討沒趣嘿，請參考太陽、金星星座。

天秤座——理性溝通最重要

天秤非常討厭與別人發生爭執，會有點無所適從。如果今天發生爭執時，對方是講理的，天秤女可能一開始會先哄你，撒嬌、賣萌想趕快化解尷尬氣氛；天秤男則會先冷靜裝沒事，等你自己氣消再好好跟你說。

對天秤而言，感情裡是非常需要「理性」成分的，如果對方亂發脾氣、亂耍任性，天秤座會視而不見喔。不要看平常天秤個性溫和好說話，他們一旦拗起來，脾氣也是很硬的。

天秤座是非常典型的「不是不會哄，是看事情說話」，在合理範圍內，對方無理取鬧、耍任性，他們可能還會哄一下。但當對方太超過，天秤是不會理你的，就算使出生悶氣冷戰攻勢也沒用，畢竟天秤比冷戰可是不會輸的。

牡羊、獅子、射手——愛面子不先低頭

火象星座在感情裡最討厭別人跟他盧，以及應付麻煩瑣碎的事，因為他們非常容易失去耐心。發生爭執時，可能一開始還想好好溝通、哄對方，但常常會沒講幾句話，脾氣和情緒上來，整個人就開始抓狂了。

牡羊、獅子、射手都非常愛面子，他們很難拉下臉主動低頭認錯，如果發生的事情他們站得住腳，他們更是會力爭到底。除非火象星座們真的自覺理虧，意識到自己做錯，或許他們會稍稍讓步。不過，對於自尊比天高的獅子來說，面子最重要，就算他們知道自己做錯了，如果有人硬要戳破他的時候，獅子可能會見笑轉生氣喔。

火象星座遇到爭執時，「不是不會哄，要看心情哄」，通常當他們心情還不錯，碰到一些小事還是會願意主動逗你、鬧你來化解爭執，讓雙方都不尷尬的！

摩羯座——遇到感情嘴變笨

很多摩羯在工作職場上口條伶俐，但碰到感情問題時，卻會變得有點笨拙。所以如果發生爭執時想跟摩羯討拍，那你可能會先被氣死！因為他們的反應絕對不是你想得到的反應。摩羯不太會表達，有時候就算想哄人，對方也會覺得他很白目。

摩羯在感情裡很理性，也最怕不講理的人。他們討厭無理取鬧，遇到自己認為對的事情，也很難去改變他們的想法。所以大部分的摩羯會覺得「事情有這麼嚴重嗎？」等你自己氣消後，再好好跟你談。

不過，如果對方太超過，摩羯反而會生氣喔。摩羯絕對不會主動去找別人吵架，但如果真的惹到他們、讓他們生氣了，摩羯可能不會採取激烈手段，但他們的冷漠功力是堪稱一流的喔。

金牛座——「裝沒事」是最大讓步

金牛其實不是不會哄人，而是要看事情以及看他願不願意。如果金牛很在乎一個人，對方也不是一天到晚亂生氣，他們是非常願意低頭，犧牲小我顧全大局的。

但如果今天金牛主動哄你你卻不領情、給你台階下你卻不領情，牛脾氣就會出現，金牛會反過來生你的氣，而且可能氣更久喔，一旦讓金牛生氣，事情就大條啦！

當遇到爭執或不能解決的事情，金牛會選擇當悶葫蘆，什麼都不說，對他們而言，願意「裝沒事」已經是最大的讓步。

對金牛來說，很多事情過了就過了，你不說我不說那就沒事。所以有時候不用硬要把話跟他說清楚，他如果想講他自己會講。如果今天金牛裝沒事什麼都沒說，那就不要冷飯熱炒，趕快讓事情翻篇吧！

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。