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心理測驗／工作倦怠了？手中氣球破掉或飛走 測出對現在工作有什麼不滿

聯合新聞網／ 綜合報導
手中的氣球會變得如何，反映出你對工作上有什麼不滿。圖片來源／ingimage
手中的氣球會變得如何，反映出你對工作上有什麼不滿。圖片來源／ingimage

出外工作打拚，不可能什麼事情都稱心如意，有時難免會碰到自己不喜歡的狀況。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己對於現在的工作，有什麼不滿的地方。

請問：想像你正拿著個大氣球走在路上，你覺得這顆氣球最後會？

A 破掉

B 飛走

C 給了想要的人

D 自己一直留著

選擇A「破掉」的你，對工作的不滿是「壓力太大」。雖然你一直堅守著崗位，但或許也覺得事情實在太多太雜，讓內心充滿著巨大的壓力。在這種狀況下，你可以試著別老是把事情攬在身上，可以偶爾向他人求助，或是和對方談談，減輕心中的負擔。

選擇B「飛走」的你，對工作的不滿是「收入和工作內容不穩定」。好比說會因為業務好壞的關係，大幅影響自己的薪資，或者職位缺乏保障等等，讓人總是擔憂未來會變得如何。或許轉到比較安穩的環境裡，才能讓心中能夠冷靜下來。

選擇C「給了想要的人」的你，對工作的不滿是「人際關係出問題」。好比說碰到一個性格暴躁的上司，又或者可能是性格擺爛的同輩，不聽指示的下屬等等。由於實在和這些人難以相處，對你的心情上造成嚴重影響，最終決定辭職都有可能。

選擇D「自己一直留著」的你，對工作的不滿是「已經膩了」。想要在生活中尋求刺激的你，卻碰上日復一日相同的工作內容，是否讓你已經難以忍受了呢？然而，儘管不是沒有考慮過轉職，但難免也覺得放棄現有職位實在可惜，結果就一直在兩難之下，持續不斷煩惱著。

心理測驗 職場

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