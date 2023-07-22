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下半年財運／巨蟹獲得遺產、射手水瓶有意外財 這幾星座當心「買太多」

香港01／ 爆檸哥
圖為星座運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為星座運勢示意圖。圖片來源/ingimage

2023年已經過了一半，上半年是否過得好已經過去，究竟下半年的運勢如何?《開罐》整合了2023年下半年12星座財運，看看哪一個星座下半年有發財機會，又有哪些星座會遇上財務困境！

▎白羊座：

白羊座的財運會有所提升，尤其是在事業方面，可能會有一些意外的收入。不過，也需要注意理財，避免因為過度消費而造成財務困難。

▎金牛座：

金牛座的財運會比較穩定，不過，金牛座的人容易因為太注重積蓄而錯過一些投資機會，需要保持開放的態度。

▎雙子座：

財運不會有太大的波動。不過，需要注意的是，雙子座的人容易過度消費，需要保持理性和節制。

▎巨蟹座：

財運會有所提升，可能會有一些意外的收入，這可能包括遺產、贈與、獎金、獎品、獎學金等。不過，也需要注意理財，避免因為過度消費而造成財務困難。

▎獅子座：

獅子座在2023年下半年建議專注於自己的職業發展，積極參與工作中的各種項目和活動，並且與同事、上級和下屬建立良好的關係，這將有助於提高自己在職場上的影響力和地位。

▎處女座：

處女座的財運會相對平穩，不會有太大的起伏。不過過度注重細節而錯過一些投資機會，需要保持開放的態度。處女座可保持積極進取的態度，不斷學習和提高自己的技能和競爭力，這將有助於應對各種挑戰和機會。

▎天秤座：

天秤座的財運會有所提升，尤其事業方面，可能會有一些意外的收入。他們可能會面臨一些新的機會和挑戰，而這些機會和挑戰可能涉及到創業或者自主創業的方面。此外，天秤座的朋友也需要注意理財，避免因為過度消費而造成財務困難。

▎天蠍座：

天蠍座的財運會比較穩定，不會有太大的波動。不過容易因為過度保守而錯過一些投資機會，需要保持開放的態度。而且，今年下半年可能會遇到一些困難和阻礙，需要付出更多的努力和耐心，才能取得進展和成果。

▎射手座：

射手座的財運會有所提升，可能會有一些意外的收入。不過，也需要注意理財，避免因為過度消費而造成財務困難。同時，今年也適合增加收入來源，例如副業或儲蓄，應會有所斬獲。

▎摩羯座：

摩羯座的財運會比較穩定，打工仔可有穩定收入，創業者業務也不過不失。不過，需要注意的是，摩羯座的人容易因為過度注重積蓄而錯過一些投資機會，需要保持開放的態度。

▎水瓶座：

財運會有所提升，尤其是在事業方面，可能會有一些意外的收入。不過，也需要注意理財，避免因為過度消費而造成財務困難。總體來說，保持理性和謹慎的態度，可以幫助水瓶座維持穩定的財務狀況。

▎雙魚座：

財運會比較穩定，不會有太大的波動。不過，需要注意的是，雙魚座的人容易因為過度消費而造成財務困難，需要保持理性和節制。

總體來說，2023年下半年，大部分星座的財運都會比較穩定，不會有太大的波動。不過，需要注意的是，不要因為過度消費而造成財務困難，需要保持理性和節制。另外，也需要保持開放的態度，不要因為過度注重積蓄而錯過一些投資機會。

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文章授權轉載自《香港01》

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星座 財運 遺產

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