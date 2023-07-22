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猶豫不決好糾結？網議TOP6「選擇障礙」星座大公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
猶豫不決好糾結？網議TOP6「選擇障礙」星座大公開 圖片來源/unsplash
猶豫不決好糾結？網議TOP6「選擇障礙」星座大公開 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「選擇障礙星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大選擇障礙星座排行。

有些星座做事快狠準，相當果斷；有些星座則是連要吃什麼，都會猶豫老半天，最後還是做不出決定，而這些有選擇障礙的星座，大多都是擔心做錯決定，才讓自己陷入無限糾結。我們就整理出了網友們討論有嚴重選擇障礙的星座排行，一起來揭曉吧！


「天秤座」在意他人想法太糾結 「雙魚座」個性優柔寡斷猶豫不決

▲ 網友熱議TOP6選擇障礙星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP6選擇障礙星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月網友針對「選擇障礙星座」的相關話題討論，可以發現「天秤座」被認為是「選擇障礙症的代表」，網友表示他們凡事都想要權衡利弊，平衡一切事物，以至於在做決定時，總是需要大把時間，有時還會因為無法抉擇而不斷拖延，加上他們太過在意他人的想法，甚至最後可能會做出不利於自己的選擇。有身為天秤座的網友就直言「天秤光吃什麼，都可以想超過一個小時」、「天秤座有選擇障礙，對方決定比較快」，說明自己與他人交往時，吃喝玩樂的行程幾乎都交由另一半決定，會更加直接有效率。

由於「雙魚座」天真浪漫又隨和的個性，不僅容易信任別人，想法也經常被影響，並且具有強烈的依賴心，造就他們大部分都處在隨波逐流的狀況。網友們就紛紛留言「雙魚座是那種慢半拍、磨磨唧唧的性格，做什麼事常常猶豫不決」、「總是想多於做，有點優柔寡斷，做事容易緊張」，對於雙魚座舉棋不定的行為相當有感。

身為風象星座的「雙子座」，喜歡嘗試新事物、尋求刺激，各種選擇和機會都可能吸引到他們，因此很難確定哪個是最好的，導致內心感到不安、猶豫，而做不出決定。此外，也有人提到雙子座在愛情方面，即使他們「產生了很喜歡很想念的感覺，也會因為擔心還不夠清楚自己的心意，而陷入一種憋著的狀態，在腦袋還沒有整理好之前，要他們行動根本比登天還難」，覺得這樣自我糾結的情況，可能會讓他們心儀的對象誤會，當心就此錯過戀愛的機會。

平時聰明伶俐、性格非黑即白的「牡羊座」，一旦談起戀愛就會迷失自我，吸引大批網友認同說道「當牡羊喜歡你時，他會開始變得優柔寡斷」，點出牡羊座戀愛前後讓人感覺像是不同人格，是非常特別的存在。注重家庭與人際關係的「巨蟹座」，希望做事能夠滿足他人的感受與需要，不想傷害或讓別人失望，就會考慮各種方案和結果，導致難以做出決定，而在感情方面同樣也是不夠果斷，有人就指出「巨蟹念舊、重感情，在感情裡面拖拖拉拉」，認為他們會常想起前任戀人的好，處理前段感情拖泥帶水，很難專注對待現任戀情，然而又不想背負愧疚感，就這樣兩邊關係都拖著，非常不果決。

最後，「處女座」對於是非對錯十分執著與在意，造成個性容易鑽牛角尖，所以當他們遇到沒把握，或是擔心考慮不夠周延的重大決定時，就會想要四處詢問他人意見，生怕做錯選擇而反覆糾結、無法勇敢抉擇。

你是個有選擇障礙的人嗎？又或者是你身邊有優柔寡斷的星座代表？當我們在做重大抉擇時，深思熟慮絕對是必要的，才不會做出錯誤的決定，讓自己後悔莫及。不過在面對日常的生活瑣事時，不妨放寬心胸，不需太過糾結，以免徒增煩惱、過度緊繃，也許輕鬆隨性做出的選擇，會有意想不到的收穫！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「選擇障礙星座」相關討論則數。
觀測期間：2023/01/01~2023/07/10，共6個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast 評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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