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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有升官機會 魔羯出現滿意對象
【唐綺陽星座運勢週報7/24-7/30】
星象影響：太陽進獅子、金星逆行、水星將進處女
太陽進獅子放大獅子領域能量，大型活動紛紛展開。金星逆行，注意情感、自我價值及金錢方面的狀況，要處理老問題的發生，應避免日後再犯，新生代的問題也將浮現，須被糾正及解決。水星將進處女，處女座頭腦清晰、表現良好，手邊待整理的事務，可趁周六後進行建檔及歸納。
12星座個別運勢：
金牛：找人協助工作更有效率，與另一半溝通金錢觀
雙子：忙碌之餘也要注意周遭，感情當心因工作爭執
射手：事業上有幫手提供協助，愛情方面須懂得避嫌
水瓶：工作上勿忘初衷，也別忘了對另一半的承諾
巨蟹：事業被肯定有升官機會，戀情遇危機而變積極
獅子：工作上拿出主見提出看法，感情上避免強勢
處女：職場方面稍安勿躁，愛情方面耐心等待轉變
天秤：工作做好本分、避免被動搖，拒絕油嘴滑舌的桃花
牡羊：人際關係蓬勃發展，有談姐弟戀的機會
天蠍：資深前輩是職場貴人，感情展現聰明機智
魔羯：與事業成功者有連結，把握條件不錯的對象
雙魚：想隱身低調休息，戀愛方面心想事成
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