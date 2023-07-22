「時間就是金錢」絕不遲到三星座！獅子提早到、2星座超自律遲到是雷點
和人約好見面，守時不遲到，對某些人來說很困難，但有些星座不但守時，甚至還會提前到做準備，命理網站旺好運分享「這些星座真的非常守時」，快看看你上榜沒。
第三名：獅子座
獅子座認為時間是非常寶貴，只要是與人有約，能提早到就提早到，因為他們覺得每一個時間都不能浪費，一定要有足夠的時間好好去享受自己所安排的事物。
第二名：處女座
處女座的性格很謹慎，不管在什麼場合都會注意自己的言行舉止，尤其是守時對他們來說也是極為重要，不僅是給人的一種形象問題，同時也不希望自己被別人這樣對待。
第一名：摩羯座
摩羯座的時間觀念非常好，因為他們喜歡自律的生活模式，對他們來說這是一件很重要的事情，他們不喜歡拖拖拉拉又隨便的活著，每一件事情都是需要有它的目的性才行。
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