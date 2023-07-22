快訊

杜蘇芮颱風恐侵台？賈新興曝「有登陸機率」：各國路徑朝花蓮方向前進

MLB／張育成二壘打讓千賀滉大掉2分 球迷稱「最強1割」

最美里長陳紫渝戀情引熱議 帥警男友IG突全黑「留12字」吐心聲

「時間就是金錢」絕不遲到三星座！獅子提早到、2星座超自律遲到是雷點

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為遲到示意圖。圖片來源/ingimage
圖為遲到示意圖。圖片來源/ingimage

和人約好見面，守時不遲到，對某些人來說很困難，但有些星座不但守時，甚至還會提前到做準備，命理網站旺好運分享「這些星座真的非常守時」，快看看你上榜沒。

第三名：獅子座

獅子座認為時間是非常寶貴，只要是與人有約，能提早到就提早到，因為他們覺得每一個時間都不能浪費，一定要有足夠的時間好好去享受自己所安排的事物。

第二名：處女座

處女座的性格很謹慎，不管在什麼場合都會注意自己的言行舉止，尤其是守時對他們來說也是極為重要，不僅是給人的一種形象問題，同時也不希望自己被別人這樣對待。

第一名：摩羯座

摩羯座的時間觀念非常好，因為他們喜歡自律的生活模式，對他們來說這是一件很重要的事情，他們不喜歡拖拖拉拉又隨便的活著，每一件事情都是需要有它的目的性才行。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座 約會

延伸閱讀

3星座「得不到就毀掉」 獅子重面子、天蠍報復心強、這星座好好先生超意外

12星座突然失業時！白羊雙魚積極找工作、巨蟹獅子重大打擊、這兩星座先玩一波

當12星座在餐廳等到餓...牡羊獅子翻桌、天蠍摩羯走人、這星座「好奇到底多好吃」等到底

一定要戀愛「無法單身」三星座！獅子自認優秀、 雙子怕寂寞、第一名沒愛不能活

相關新聞

「時間就是金錢」絕不遲到三星座！獅子提早到、2星座超自律遲到是雷點

和人約好見面，守時不遲到，對某些人來說很困難，但有些星座不但守時，甚至還會提前到做準備，命理網站旺好運分享「這些星座真的非常守時」，快看看你上榜沒。

猶豫不決好糾結？網議TOP6「選擇障礙」星座大公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月「選擇障礙星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大選擇障礙星座排行。

惡魔在身邊？24題小測驗：你有像《鬼滅之刃》無慘的反社會人格嗎？

如果我告訴你，現實生活中，每二十五個人就可能有一個人具有反社會人格，你會不會感到震驚？這些人可能就在你的左右，他們可能是你的同事，甚至是你的伴侶。

下周生肖運勢／雞龍虎財運旺、猴工作出色、牛忙碌有收穫

命理專家曼樺老師分析，7/23-7/29各生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

每日星座運勢／巨蟹多與人分享快樂 有助提升人氣

2023-07-22牡羊座短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。【整體運★★★★☆】桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要

12星座戀愛有哪些盲點？金牛口不對心、巨蟹嘮叨鬼、這星座愛搞曖昧又超記仇

不同星座在戀愛當中，或多或少都有盲點。你知道自己的盲點在哪嗎？有些星座越愛越容易發脾氣？有些口不對心？有些星座越快樂越想找地方躲起來？快筆記一下，把盲點變成你的優點喔！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦