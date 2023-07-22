一不小心變「健身狂人」星座！天蠍在意身材、巨蟹為健康、第一名毅力大魔王

要養成固定運動習慣，說來簡單，持之以恆卻很不容易，但有些星座卻做到了，堪稱「健身狂人」。命理網站旺好運分享「這些星座真的很勤奮健身」，快看看你上榜沒。

第三名：天蠍座

天蠍座雖然有時蠻懶惰，但其實對於身材控管很有一套，只要他們肯花時間去維持，並且成效不錯，那麼就會持續這樣的健人生活，是能夠把運動當成是生活中的享受。

第二名：巨蟹座

巨蟹座健身往往都是為了健康的身體，他們對於健康有很強的警戒心，對他們來說，健身當中除了可以有完美的體態，還能得到許多的讚美，那有什麼好不去健身的呢。

第一名：金牛座

金牛座如果踏入健身的世界，就會想把這一件事情做好，因為他們希望自己的付出有所回報，加上他們的毅力與堅定性格，對於自己的目標，可以說是非達到不可。

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