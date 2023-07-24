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你有靈異體質嗎？原來紫微命盤這種命格「容易看見阿飄」

旺好運／ 正造老師
圖為一般人遇到阿飄(鬼)示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為一般人遇到阿飄(鬼)示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

紫微斗數命盤中看出一個人有沒有靈異體質，最重要三個要素是：星辰、宮位、四化。首先我們要判斷的是命格強弱，比如命宮沒有主星的人相較有的人，更容易有感應。其次是福德宮，福德宮是前世靈魂所在與個人一生的福報有關。再來是星辰，尤其是這些主星：廉貞星、太陰星、巨門星。

2020農曆七月正造老師曾經錄製一集Youtube影片「哪些人容易有靈異體質？」這支影片最新觀看數有14萬多，表示有興趣的人並不少。這次正造老師用更深入的角度分析，排除一種可能是宗教因素具有神通的人，不在討論範圍。從命盤看一般人確實可能在某階段，因為運程低落而遇到靈異事件。

廉貞星，在陰陽五行上屬陰屬火，星性亦正亦邪，代表五鬼和血光，遇到煞忌指丙年廉貞會化忌導致負面靈動最強，還有煞星像：陰煞與靈界事物有關、地空代表精神掏空不濟、鈴星關於直覺與第六感。

廉貞星在申宮單坐感應能力上最強，申宮代表方位與時間，有個別名「鬼門」，時間是下午三到五點。不是丙年生的人，遇到大運命宮丙干或小限流年有丙干時，遇到靈異事件的機率也會提高。

太陰星，在陰陽五行上屬陰屬水，代表溫度接近冰點的地下水，就像月亮有陰晴圓缺，星性是情緒起伏不定，尤其命宮或福德宮有太陰又晚上生的人容易和靈界連結。遇乙年太陰化忌，加上陰煞需注意鬼屋或陰宅問題，會地空、鈴星則是對無形能量的感應會特別強烈。

巨門星，在陰陽五行上屬陰屬水，不同於太陰星，巨門是暗星會遮蔽掉其他主星的光芒，讓其正面能量無法發揮，星性很多疑。命盤中的太陽星如果廟旺可以驅散巨門的暗，如果落陷則無法驅散巨門的負面。遇丁年巨門化忌，如果其他主星太陽、天機、天同也化忌時，同時引發巨門導致容易遇上不乾淨的東西。

總結紫微斗數是一種大數據和分析方法，上面提到的組合不是一定就會遇上靈異事件，若有符合情況會建議要找出鍛鍊方法保護身心才能避免不受侵擾。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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鬼月 紫微斗數

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