殺破狼週運勢／1星座偏財運佳「記得對發票」天蠍陷禁忌之戀

殺破狼2023年7月24日～7月30日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位退行，會與意想不到的對象閃電陷入熱戀狀態。或是與過去有好感的對象復合。然而金星受到天王星影響，意外懷孕的機率較高。某些白羊座會在沒有心理準備的情況下收養毛小孩，有些不知所措。

金錢運方面，木星與天王星齊聚金錢宮位，發展副業有成，會有被動收益進帳，然而天王星受到娛樂宮位的金星、水星影響，會把大部分的錢花在玩樂上。或是因為戀愛、追星、小孩、寵物而破財。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到太陽影響，同時在工作宮位的火星受到心靈宮位的土星影響，工作量暴增，加班是日常，每天忙到很鬱卒，很想個休長假。或是對職務倦勤，想辭掉工作休養生息。

健康運方面，火星在工作宮位行進，工作有過勞的傾向，當心急性疾病爆發。同時當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間不宜過度操勞，作息需維持正常。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，同時金星在家宅宮位逆行，與水星合相，家宅需要大幅整修裝潢。但由於金星與水星受到天王星影響，某些金牛座則是因為一些突發事件，生活面臨極大的變化，需要暫時遷徙到外地居住。

工作運方面，木星與天王星齊聚命宮，一舉一動都受到週遭的人關切，許多特殊的表現會被人所注意。但由於天王星相位不良，常常有些突發事件，考驗你危機處理的能力，眾人正用放大鏡檢視你。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到進入家宅宮位的太陽影響，與家人一起到海外出遊，會遇到一些不愉快的事件，甚至受困在某個區域。某些金牛座則可能需要離家出差一陣子，在外地的生活不太適應。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在人際關係宮位的土星影響，戀愛對象或你有肉體出軌的現象，關係出現裂痕。某些金牛座則是被討厭的人性騷擾，或是被恐怖情人追求，感到十分作噁。

雙子座：

整體運勢

學習運方面，太陽進入學習宮位，同時金星在學習宮位逆行，並與水星合相。會重新回到某個領域進修，再度請過去的指導者教導，將過去沒有學完、或是遺忘的知識及技術補足。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與天王星齊聚心靈宮位，相位不良，秘密戀情被揭開，這段愛戀不被週遭的人接受，使得你陷入十分辛苦的處境。某些雙子座被暗戀對象發現自己的心意，卻被對方封鎖，感到很受傷。

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位受到在財務宮位的冥王星影響，同時金星在旅遊宮位逆行，與水星合相，受到天王星影響。此時到外地旅遊，會發生不愉快的消費糾紛。特別在使用信用卡時當心被盜用個資，消費時要慎選商家。

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，土星受到火星影響，工作總是做不完，事情必須帶回家處理，或是常常加班到深夜，覺得十分勞苦。某些雙子座在家遠端工作，並沒有比較輕鬆，常常需要待命。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，會認識各種不同階層的人士，他們從事的工作或事業會十分特殊或稀有。然而天王星受到在金錢宮位的金星與水星影響，這些新朋友雖然有趣，但價值觀差異太大，你不會想深交。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，受到夥伴宮位的冥王星影響，同時金星在金錢宮位逆行，受到在人際關係宮位的天王星影響，與人合夥或是交易，易有金錢糾紛，資金往來須謹慎，某些巨蟹座出門消費未獲得應有的服務品質。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到進入金錢宮位的太陽影響，與交往對象對於約會時支付的金錢有歧見，發現雙方價值觀不同，會考慮是否需要持續發展這段關係。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星受到土星影響，得知某些地區有很想參加的活動或祭典，非常想參與，然而除了交通票券難求之外，許多事務的纏身也讓你無法付諸行動。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮退行，會閃電與自己意想不到的人陷入熱戀狀態，某些獅子座則是在此時與曾經交往的對象再度連繫，雙方都有復合的意思。然而金星受到天王星影響，也要當心被爛桃花纏上。

工作運方面，木星與天王星齊聚志業宮位，許多單位都很需要你的專業幫助，會同時身兼數職，或是接很多案子賺取外快。然而在工作宮位的冥王星受到命宮的太陽影響，須特別當心踩到職場法規的紅線。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到財務宮位的土星影響，會有預期之外的支出，可能因為無妄之災，需要理賠他人很多金錢。有投資習慣的獅子座，則要當心被假的理財機構詐騙，人去樓空，血本無歸。

健康運方面，太陽進入命宮，與水星以及逆行的金星齊聚。注意心血管方面的疾病，並要當心病毒感染，或是室內外溫差太大，著涼感冒，造成呼吸系統與喉嚨發炎，某些獅子座會舊疾復發，需要一些時間的休息與調養。

處女座：

整體運勢

工作運方面，水星進入命宮，與火星齊聚，工作效率更為加速，許多事務在非常短的時間內可以完成，某些處女座則是會以各類軟體與程式完成繁瑣的工作量，節省許多時間。

遠行運方面，木星與天王星齊聚遠行宮位，會有許多時間在海外旅行或是生活，感覺十分愜意。但由於天王星受到在精神宮位的金星影響，常常在不熟悉的環境中睡覺，會較為淺眠。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星與命宮的火星呈現對分相位，目前的情感關係面臨瓶頸，對方或自己因為一些事件，心裡有疙瘩，萌生分手或離婚的想法。某些處女座則是陷入不倫的關係中，但卻貪圖歡愉，不想放手眼前的人。

健康運方面，水星進入命宮與火星齊聚，當心病毒感染，或是室內外溫差過大，造成呼吸系統發炎。並要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間須特別注意人身安全。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，同時金星在人際關係宮位退行，與水星呈現合相，會在一些場合巧遇很久沒聯絡的同學或朋友，萌生舉辦同學會的想法。或將老朋友都聚在一起吃個飯，聊聊現況。

金錢運方面，天王星與木星齊聚財務宮位，偏財運佳，記得對統一發票，中獎機率頗高。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，可在買進賣出之間累積很多資金。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，土星受到心靈宮位的火星影響，對於目前的職場環境感到厭倦與悲觀，會很想轉換跑道，或是辭職休息，但目前現實層面不允許變動。

健康運方面，土星與海王星齊聚健康宮位，土星受到在精神宮位的火星影響，長期過勞工作，身體已浮現慢性疾病的徵兆，睡眠品質不佳，精神層面也較為憂鬱，很需要長時間的休息與療癒。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，與火星齊聚。太過熱心，招惹到一些無妄之災，會有貴人出面為你圓場。某些天蠍座被戀愛騙子所誘惑，即時聽進朋友的金玉良言，感到不對勁，立刻覺醒。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到火星影響，陷入一段禁忌之戀中，週遭的人都不看好，一意孤行卻失去了自我。某些天蠍座，情感關係被第三者介入，使得你面臨是否要放手的抉擇。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星受到太陽影響，挑戰成就感較高的旅行方式遭受天候不佳，或是體能的限制，而導致失敗。某些天蠍座則是在旅遊時不斷接到職場傳送過來的訊息，感覺厭煩。

工作運方面，太陽進入志業宮位，同時金星在志業宮位逆行，承接別人留下的爛攤子，許多問題不斷需要回頭修正，很多事務都卡關，無法前進。某些天蠍座目前在待業的空窗期，空有一身本領，卻沒有適合的職務可以承接。

射手座：

整體運勢

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，水星進入工作宮位，與火星齊聚，各式各樣的問題都處理得游刃有餘，有更多人需要你的專業能力幫助，十分忙碌。某些射手座在工作領域中表現亮眼，除了正職之外，會有很多外快可接。

本週須注意的部分

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，受到在金錢宮位的冥王星影響，同時金星在遠行宮位逆行，受到天王星影響。遠行時當心遺失貴重物品，或是錢包被偷，使得你的行程受阻，甚至受困在外地，這段時間最好別出遠門旅行。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到太陽影響，消費購物容易踩雷，遭受到很差勁的服務。某些射手座生活中所需要的用品嚴重缺貨，甚至必須從海外以更多的成本來網購，但這筆錢又不得不花。

健康運方面，木星與天王星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，內分泌嚴重失調、代謝系統變差，身體發福或水腫，或是皮膚長出疹子。肝功能也容易受損，盡量不要喝酒或熬夜。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，同時金星在財務宮位退行，與水星呈現合相。被虧欠的債務或是理賠可望藉由律法的程序討回。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數回穩，資金解套指日可待。

本週須注意的部分

感情運方面，木星、天王星持續停留在戀愛宮位，天王星受到在慾望宮位退行的金星影響，與前任情人在肉體關係上藕斷絲連，卻沒有復合的打算。感情穩定的摩羯座，如果懷有身孕，或已有小孩、寵物，需注意胎兒或孩子的安全。

遠行運方面，進入遠行宮位的火星受到交通宮位的土星影響，海外旅遊容易遇到交通方面的突發狀況，使你必須更改行程，或是提前結束旅程，十分掃興。某些摩羯座則要當心受困在某個區域動彈不得，無法回家。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，同時金星在疾厄宮位退行，與水星呈現合相。注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的問題時，不要過於輕忽。某些老毛病復發，需要長時間調養。並要留意室內外溫差，容易因此感冒。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，同時金星在感情宮位退行，與水星呈現合相。和一個意想不到的對象陷入熱戀狀態，兩人發展神速。某些水瓶座會與前任對象舊情復燃，雙方都有意復合。

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，遇到任何經濟或是健康方面的困難，家人會伸出援手幫忙。某些水瓶座則是在此時尋求到環境較好的房產物件，很迅速地決定購買新居或搬家。

本週須注意的部分

金錢運方面，進入財務宮位的火星受到土星影響，突然捲入無妄之災，需要賠償大量的金錢。有投資習慣的水瓶座，短線操作失當，造成嚴重的負債，即時停損，尚需要花一些時間將虧空的資金慢慢清償。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，與火星齊聚，當心室內外溫差過大，或是病毒感染，造成呼吸系統發炎。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，危險的行為與地區切勿涉入，避免人身安全受到威脅。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，會突然決定一個旅遊行程，快閃某些想朝聖的景點打卡。某些雙魚座則是有許多到外地出差的機會，差旅待遇頗佳，但要完成的任務會較為艱難。

學習運方面，木星與天王星齊聚學習、考試宮位，會因為工作的需要，進修新的技術或知識，並報考重要的資格認證，會遇到優秀的指導者，讓你很快就掌握訣竅。獲得優異的成績，考取到資格。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與命宮的土星呈現對分相位，與情感對象關係緊繃，常常一言不合就吵架。某些雙魚座目前身心靈狀況不太穩定，伴侶會感到很有壓力，甚至提出分手。

工作運方面，太陽進入工作宮位，受到冥王星影響，同時金星在工作宮位退行，與水星合相，受到天王星影響，在職場被小人陷害，不斷需要修正工作內容，或是收拾他人留下的爛攤子。嚴重的話會被資遣，甚至官司纏身。

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