快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

人心難測！他們都是笑面虎…外表善良內心陰暗 揭三大最「腹黑」星座

聯合新聞網／ 綜合報導
專欄點名三大笑面虎星座。 示意圖／擷自ingimage
專欄點名三大笑面虎星座。 示意圖／擷自ingimage

人心難測，生活中你會發現有些人的城府很深，外表看似無害，平時裝得無辜可憐的樣子，卻常在關鍵時刻擺你一道，讓人覺得很「腹黑」。日前中國媒體《搜狐網》的運勢專欄就點名這三大星座就是外表善良，內心陰暗的的笑面虎。

1.巨蟹座

專欄表示，巨蟹座的人表面上看起來特別好，特別溫柔可愛，實際上是一個非常腹黑的星座，他們最會偽裝，尤其是看似人畜無害，實際上城府特別深，看似與世無爭很佛系，對自己喜歡的事物面前，會偽裝成很謙讓的樣子，讓對方放鬆警惕。

但他們始終是不願意吃虧的，就算當面不爭不搶，背地裡也會暗下功夫，到最後他們如願以償了依然會裝作毫不知情，既不得罪人也達到了自己的目的，十分的精明，通常是當面一套背後一套。

所以專欄提醒，他們就像是一個笑面虎一樣，笑裡藏刀，雖然對你說著好聽的話，但是內心卻在想著陰暗的計劃，這樣的巨蟹座，最好少去招惹！

2.天蠍座

專欄透露，他們總是洋溢著微笑，他們善於交際，把每個人都哄得非常開心，完全無法得知他們到底跟誰比較好，根本就是個兩面人。

所以專欄提醒，你不要看到天蠍座一副熱心腸的樣子就被迷惑，或許在他們的微笑背後藏著大的陰謀。天蠍座是一個不愛動怒的人，所以很難看到天蠍座和人發生正面的衝突，其實天蠍座會把每個人的不好都記住，然後會在背後進行報復，雖然有時候看似很平常的一件事，天蠍座會記在心裡，然後就開始暗箭傷人，讓別人察覺不出來！

專欄認為，天蠍們並不會允許自己向別人展現出自己的真實情緒，很多人都不是很清楚天蠍們在想些什麼，他們往往都會像一條毒蛇，在暗處觀察身邊的每一個人，在對方不知不覺中讓對方進入自己的圈套。

3.雙子座

專欄寫道，雙子座在平時通常人緣都不錯，口才好又懂得說話，在和他人交際的過程中，非常得體，總擺出一副沒有攻擊性，溫和友善的一面，可在內心根本不把你放在眼裡，雙子座的人城府極深，他們絕對不會輕易地表現出自己的真心，不管對誰，他們都保持一種不溫不火的狀態，是名副其實的笑面虎。

專欄還透露，雙子座的朋友們表面上看起來樂觀開朗，充滿了活力，實際上，從內心來看，雙子座並不是一個簡單的星座，他們都是表面一套，背後一套，如果有人敢惹到了雙子座，他們就會變得異常暴躁，充滿了復仇的情緒，會變的讓人認不出！

專欄提醒，他們最腹黑，公認的笑面虎，不要被他們的表象所欺騙！

星座 天蠍座 雙子座 腹黑 專欄

延伸閱讀

目屎若滴！一生一定要「躺」一次瑪莎拉蒂 網KUSO：死的很甘願

天上掉下禮物！「群創買成緯創」女友買錯股賺翻 網笑：確定不是創作文？

洗澡驚見浴室滿滿「鬼手印」還有點色氣 網驚：酒店最髒的地方在這裡

陸生分享來台旅遊必知的10件事 網友：做到第一點都可以玩得盡興

相關新聞

人心難測！他們都是笑面虎…外表善良內心陰暗 揭三大最「腹黑」星座

人心難測，生活中你會發現有些人的城府很深，外表看似無害，裝得無辜可憐的樣子，卻常在關键時刻擺你一道，讓人覺得很「腹黑」。日前中國媒體《搜狐網》的運勢專欄就點名這三大星座就是外表善良，內心陰暗的的笑面虎。

奮發向錢！下半年「5生肖」財運超強 狗進財無憂、牛偏財運送喜

不知不覺間，2023癸卯年已經進入了農曆六月。此時的你若還不調整步伐、奮發向前，今年怕是又要庸庸碌碌地度過了。不過，以下5個生肖可不用擔心，今年下半年將有超強財運等著你，尤其最後一個生肖，可是財運一流喔！快來看看科技紫微網怎麼說吧。

見不得別人好！3生肖「講話超酸」第一名很固執：什麼都要辯

每當遇到問題或疑問時，有人會就事論事，針對重點來釐清真相，有人卻是火上加油，講出一堆酸言酸語，不僅沒有解決問題，反而讓人更加頭疼，你身邊是否有這樣的人呢？讓我們來看看最愛酸人的3大生肖是哪幾位。

農曆6月運勢(上)／最大財庫月！牛易破財、龍怕仙人跳、蛇羊雞當心血光災

近來適逢十二地支中「未月」，也就是命理學角度的農曆六月，也就是陽曆7月7日到8月7日，命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆六月，十二生肖月運勢大解析！鼠、虎、兔、馬、𤠣、狗、豬要注意⚠️」，快看看「未月」該注意哪些事情。

平常超精明「戀愛變傻瓜」三星座 處女天蠍控制狂、這星座談戀愛幼幼班

愛情來的時候，就算是聰明人也會失去理智，做出一堆傻事。命理網站旺好運分享「這些星座在感情中容易犯傻」，看看那些星座平常精明幹練，但是只要戀愛就變傻瓜。

每日星座運勢／雙魚發揮專業的技能 易得上司好評

2023-07-19牡羊座短評：正面思考可帶來好運。【整體運★★★★☆】今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物，效果還會更明顯。與合作夥伴的默契會得到實質上的進展，交流互助機會明顯增多

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦