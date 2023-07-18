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好運留不住！12星座誰最會錯失良機 天秤寧願禮讓、這星座「跨不出關鍵一步」

聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座擅於把握住機會。圖片來源／ingimage
有的星座擅於把握住機會。圖片來源／ingimage

俗話說「機會是留給準備好的人」，有時即使碰到千載難逢的好機會，自己也要有能力把握得住。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行誰是容易錯失好時機，讓機會平白溜走的人。

第12名 雙子座

雙子座喜歡挖掘各種契機，一旦找到機會，就會好好把握住。

第11名 牡羊座

上進心強烈的金牛座，遇到機會就會全力以赴。

第10名 獅子座

一直等待時機的獅子座，也會因為這樣的態度，增加遇到好契機的可能。

第9名 金牛座

平時默默努力的金牛座，無論機會何時到訪，都有能力去應對。

第8名 天蠍座

天蠍做事抓住戀愛時機的天才，但其他方面的機會掌握能力就有待加強。

第7名 水瓶座

水瓶座經常在工作及趣味上，找到新的契機而前進，但相對地，對於感情中的機會卻時常錯過。

第6名 射手座

射手座或許會一時把握住機會，但時間一長，就容易感到膩了而放手。

第5名 巨蟹座

巨蟹座不擅於面對環境變化，常常因為想太多，導致機會溜走。

第4名 魔羯座

生性孤疑的魔羯座，越是碰到好的機會，越會懷疑背後有沒有什麼陰謀。

第3名 處女座

處女座是十二星座裡頭，最擅於做事前準備的星座。然而，等到時機真正來臨之時，處女座卻容易因為要求完美的性格，打算等到一切就緒後才肯行動，結果反而錯失了最佳時機。

第2名 天秤座

天秤座重視人際間的平衡，不喜歡鶴立雞群的感覺。所以要是自己表現特別突出，反而會因此產生退休，白白放棄掉好機會。甚至在好時機來臨的時候，他們越是會選擇把機會讓給其他人。

第1名 雙魚座

優柔寡斷的雙魚座，就算碰到機會降臨，也會不停猶豫著「該怎麼辦才好呢」。即使旁人好言相勸，也會因為缺乏自信，而遲遲無法往前跨出關鍵的一步，當然就會讓機會白白流失。

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