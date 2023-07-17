唐綺陽星座運勢週報：處女感情遇轉捩點 巨蟹好消息頻傳
【唐綺陽星座運勢週報7/17-7/23】
星象影響：金星停滯、太陽衝刺
金星停滯，金牛及天秤特別有感，適合減緩步調、檢視過去。出生星盤有星在28度者將受影響，進行理財策略、感情生活、專長事務方面的自我檢討。太陽衝刺，週日太陽進入獅子座，能量場轉變，注意天氣的變化。
12星座個別運勢：
牡羊：工作勿妄自菲薄，避免鑽牛角尖影響約會品質
獅子：當心忙碌影響健康，戀情感到委屈可嘗試溝通
天蠍：用智慧去應對複雜問題，感情方面注意不當誘惑
魔羯：同事冷漠感受心寒，愛情上家人意見成為重要因素
金牛：合作事務需多溝通協調，配合另一半可增廣見聞
處女：擅長之處需更加小心謹慎，感情遇到轉捩點
射手：工作忙碌成就感十足，為對方付出將有所回報
水瓶：為事業願景努力，尋找對未來有共識的對象
雙子：計畫到了收尾階段，感情也進入塵埃落定狀態
巨蟹：好消息頻傳須謹慎查證，桃花多但仍待觀察
天秤：職場需要得力助手適合招募，有職場戀情機會
雙魚：工作上擔起責任走自己的路，感情方面要多放鬆
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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