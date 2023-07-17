唐綺陽星座運勢週報：處女感情遇轉捩點 巨蟹好消息頻傳

金牛座人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到火星影響，與人之間的距離沒有拿捏好，因此被他人誤會，或是捲入他人的情感糾紛中。某些金牛座則是無法處理好自己的情感問題，不斷在他人身上尋求答案，會被一些朋友討厭。

2023-07-16 00:00