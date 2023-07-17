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唐綺陽星座運勢週報：處女感情遇轉捩點 巨蟹好消息頻傳

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報7/17-7/23】

星象影響：金星停滯、太陽衝刺

金星停滯，金牛及天秤特別有感，適合減緩步調、檢視過去。出生星盤有星在28度者將受影響，進行理財策略、感情生活、專長事務方面的自我檢討。太陽衝刺，週日太陽進入獅子座，能量場轉變，注意天氣的變化。

12星座個別運勢：

牡羊：工作勿妄自菲薄，避免鑽牛角尖影響約會品質

獅子：當心忙碌影響健康，戀情感到委屈可嘗試溝通

天蠍：用智慧去應對複雜問題，感情方面注意不當誘惑

魔羯：同事冷漠感受心寒，愛情上家人意見成為重要因素

金牛：合作事務需多溝通協調，配合另一半可增廣見聞

處女：擅長之處需更加小心謹慎，感情遇到轉捩點

射手：工作忙碌成就感十足，為對方付出將有所回報

水瓶：為事業願景努力，尋找對未來有共識的對象

雙子：計畫到了收尾階段，感情也進入塵埃落定狀態

巨蟹：好消息頻傳須謹慎查證，桃花多但仍待觀察

天秤：職場需要得力助手適合招募，有職場戀情機會

雙魚：工作上擔起責任走自己的路，感情方面要多放鬆

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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