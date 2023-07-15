12星座超矛盾！白羊幼稚卻想獨立、獅子外表自信內心自卑 處女對人嚴格對己雙標

12星座個性大不同，有時候明明心裡想這樣，但卻會在內心跟自己拔河，做出恰恰相反的行為。占星師12talks在Ig分享「XX星座的矛盾點」系列文章，快看看你是否也被說中了。

▎白羊座矛盾之處

好勝心強 ／ 只是不想輸

有興趣又有勝算 就會很認真 ／ 做一兩次做不到就會放棄

表面樂觀帶笑容 ／ 內在情緒變動大

孩子氣拒絕長大 ／ 想要獨立自主

▎金牛座矛盾之處

明明很喜歡 ／ 就是死都不主動

對外人很有原則 ／ 對自己可以隨時更改

想要的很簡單 ／ 但實踐起來很多細節

很喜歡一個人 ／ 但沒法一個人太久

▎雙子座矛盾之處

怕帶給別人麻煩 ／ 常常拜託大家

正能量滿滿 ／ 內心負能量爆滿

金魚記憶 ／ 對於不重要的事情又會記得很清楚

人人好 每個人都是朋友 ／ 交心朋友很少

▎巨蟹座矛盾之處

想要溫暖很多人 ／ 但家人至上

不喜歡爭執 ／ 但情緒很壞

對自己經常不滿 ／ 會為別找藉口

對伴侶多愁善感 ／ 很會安慰外人

巨蟹座的壞脾氣，只對自己人發洩。對親密的伴侶多愁善感，對待外人卻像小天使。圖為示意圖。圖片來源/ingimage

▎獅子座矛盾之處

外在自信無比 ／ 內心自卑敏感

做什麼都一意孤行 ／ 非常在意別人的眼光

好大喜功 競爭心強 ／ 但常常原地踏步 不敢走出舒適圈

堅強不屈不撓 ／ 無法被戳破弱點

▎處女座矛盾之處

表面越抗拒 ／ 內心越想嘗試

心情寫在臉上 ／ 情緒是被壓抑的

凡事做到面面俱到 ／ 經常投訴不滿

對人要求很嚴格 ／ 自己可以得過且過

▎天秤座矛盾之處

猶豫不決 ／ 對於不想要的很清楚

外在大好人 ／ 壓抑情緒

喜歡自由自在 ／ 但很怕一個人

其實想要做很多事情 ／ 沒有時間觀念

▎天蠍座矛盾之處

想保持神秘感 ／ 但想人了解自己

相信愛情 ／ 但懷疑人性

對家庭保持距離 ／ 渴望完整家庭

獨立 ／ 想依賴但沒有人可以依賴

▎射手座矛盾之處

樂觀積極 ／ 有時只是不想面對逃避的藉口

愛自由 ／ 其實可以很黏的 看射手想不想而已

愛交朋友 ／ 只是怕被討厭

很難走進內心 ／ 聰明人可以

▎摩羯座矛盾之處

很努力 愛工作 ／ 不努力可以依靠誰 成就才是最好的證明

疏離冷漠 ／ 怕受傷

控制欲強 ／ 也想被控制

認真不幽默 ／ 笑點莫名的低

▎水瓶座矛盾之處

可以一個人生活 ／ 但放不下家人

對不熟的口直心快 ／ 在親密關係口不對心

不喜歡被情緒勒索 ／ 自己常常情緒勒索

對大眾潮流其實很關注 ／ 然後水瓶硬要開創自己的一套

▎雙魚座矛盾之處

表面積極向上 ／ 很懶非常懶

很容易受到別人的情緒影響 ／ 內心小劇場不斷

想要穩定的生活 ／ 又愛變化多挑戰

常常搞不懂自己想要的是什麼 ／ 明明達到目標 但感覺就是不對

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