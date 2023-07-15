12星座超矛盾！白羊幼稚卻想獨立、獅子外表自信內心自卑 處女對人嚴格對己雙標
12星座個性大不同，有時候明明心裡想這樣，但卻會在內心跟自己拔河，做出恰恰相反的行為。占星師12talks在Ig分享「XX星座的矛盾點」系列文章，快看看你是否也被說中了。
▎白羊座矛盾之處
好勝心強 ／ 只是不想輸
有興趣又有勝算 就會很認真 ／ 做一兩次做不到就會放棄
表面樂觀帶笑容 ／ 內在情緒變動大
孩子氣拒絕長大 ／ 想要獨立自主
▎金牛座矛盾之處
明明很喜歡 ／ 就是死都不主動
對外人很有原則 ／ 對自己可以隨時更改
想要的很簡單 ／ 但實踐起來很多細節
很喜歡一個人 ／ 但沒法一個人太久
▎雙子座矛盾之處
怕帶給別人麻煩 ／ 常常拜託大家
正能量滿滿 ／ 內心負能量爆滿
金魚記憶 ／ 對於不重要的事情又會記得很清楚
人人好 每個人都是朋友 ／ 交心朋友很少
▎巨蟹座矛盾之處
想要溫暖很多人 ／ 但家人至上
不喜歡爭執 ／ 但情緒很壞
對自己經常不滿 ／ 會為別找藉口
對伴侶多愁善感 ／ 很會安慰外人
▎獅子座矛盾之處
外在自信無比 ／ 內心自卑敏感
做什麼都一意孤行 ／ 非常在意別人的眼光
好大喜功 競爭心強 ／ 但常常原地踏步 不敢走出舒適圈
堅強不屈不撓 ／ 無法被戳破弱點
▎處女座矛盾之處
表面越抗拒 ／ 內心越想嘗試
心情寫在臉上 ／ 情緒是被壓抑的
凡事做到面面俱到 ／ 經常投訴不滿
對人要求很嚴格 ／ 自己可以得過且過
▎天秤座矛盾之處
猶豫不決 ／ 對於不想要的很清楚
外在大好人 ／ 壓抑情緒
喜歡自由自在 ／ 但很怕一個人
其實想要做很多事情 ／ 沒有時間觀念
▎天蠍座矛盾之處
想保持神秘感 ／ 但想人了解自己
相信愛情 ／ 但懷疑人性
對家庭保持距離 ／ 渴望完整家庭
獨立 ／ 想依賴但沒有人可以依賴
▎射手座矛盾之處
樂觀積極 ／ 有時只是不想面對逃避的藉口
愛自由 ／ 其實可以很黏的 看射手想不想而已
愛交朋友 ／ 只是怕被討厭
很難走進內心 ／ 聰明人可以
▎摩羯座矛盾之處
很努力 愛工作 ／ 不努力可以依靠誰 成就才是最好的證明
疏離冷漠 ／ 怕受傷
控制欲強 ／ 也想被控制
認真不幽默 ／ 笑點莫名的低
▎水瓶座矛盾之處
可以一個人生活 ／ 但放不下家人
對不熟的口直心快 ／ 在親密關係口不對心
不喜歡被情緒勒索 ／ 自己常常情緒勒索
對大眾潮流其實很關注 ／ 然後水瓶硬要開創自己的一套
▎雙魚座矛盾之處
表面積極向上 ／ 很懶非常懶
很容易受到別人的情緒影響 ／ 內心小劇場不斷
想要穩定的生活 ／ 又愛變化多挑戰
常常搞不懂自己想要的是什麼 ／ 明明達到目標 但感覺就是不對
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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