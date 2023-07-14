12星座突然失業時！白羊雙魚積極找工作、巨蟹獅子重大打擊、這兩星座先玩一波

「天哪，我失業了！」有一天面對突如其來的如失業，各星座會有什麼不同的表現呢？有些星座會開始擔心錢的問題，甚至自我檢討？有些星座反而覺得自由了，終於有假期可以去玩樂了。

▎白羊座

失業會讓白羊座沒有自信，面對失業時，白羊座會選擇馬上找新的工作，中間不會給自己休息太久，會害怕自己被市場取代。也會害怕自己的能力沒有得到肯定。

▎金牛座

第一反應在計算金錢的問題，當失業了，很害怕會影響生活品質。下個月的金錢要怎麼分配，積蓄又可以用多久。

▎雙子座

雙子座對於失業有兩種極端的反應，先是感到很快樂，多了時間玩樂休息，但馬上又會出現焦慮，擔心自己是否能找到新工作

▎巨蟹座

巨蟹座失業的時候，會陷入情緒的深淵。會覺得自己不夠好，會覺得被誤解，有很多的委屈感覺無法釋放。即使有新的工作還是會不斷被失業的經驗影響，常會檢視自己在工作上的表現。

▎獅子座

面對失業獅子座會感到難以置信。一方面害怕自己的職業生涯，另一方面會質疑自己的能力，讓自己久久未能重新振作。

▎處女座

工作狂的處女座所有心思都放在工作上，當面對失業時，會突然變得失去重心，也會一直處於擔心之中，想要充實自己，獲得更好的工作機會。

▎天秤座

天秤座面對失業時，很快就會找到自己新的方向。因為天秤對於各行各業的適應力較強，也有比較好的人際關係。即使在失業低潮期也能迅速的站起來。

▎天蠍座

面對失業，就是機會去創業。天蠍都有一顆當老闆的心。 在腦海已經有很多不同的想法與計劃。如果突然面對失業，很多天蠍都會藉此機會好好創一番事業，把危機變成轉機。

▎射手座

會把失業轉化成學習機會。隨時有一顆想要出走的心，找工作的時間讓我先去個旅行洗滌心靈吧。很可能下一個工作機會出現在海外喔！

▎魔羯座

一點也不擔心失業的問題。做事情習慣有幾手準備，也擅於為未來作打算。在開始工作前就已經想好失業的可能，面對失業可以說是處之泰然。

▎水瓶座

平時什麼都好像不太在意的水瓶，當面對失業時會陷入深思狀態。認真去思考制度問題，社會問題，自身問題。有的水瓶會在這段時間參與很多社會的活動，開始關心很多社會問題。

▎雙魚座

失業時反而是12星座中最積極尋找新工作的星座。因為雙魚很難享受獨處的時間，當失業時，時間會變多，反而會讓雙魚變得不自在。

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